PALEMBANG - Klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Sumatera Selatan pada 2019 ini melonjak hingga mencapai Rp 3,5 miliar. Sementara premi AUTP dari petani yang diterima baru Rp 835 juta.

Tingginya klaim tersebut disebabkan beberapa faktor dalam proses pertanian, yakni karena banjir 51 persen, kekeringan 1 persen, OPT tikus 27 persen, OPT Wereng Batang Coklat 10 persen, OPT Kerdil Rumput atau Kerdil Kuning 4 persen, dan OPT tungro 7 persen.

Demikian dipaparkan oleh Relation Manager Program Pemerintah di Grub Head Asuransi Pertanian, Mikro dan Program Pemerintah PT Jasindo Erwin Arys Sasongko.

Lebih lanjut ia mejelaskan, secara nasional selama empat tahun terakhir, klaim mencapai Rp22,5 miliar. Penyebab klaimnya yaitu karena area pertanian banjir 44 persen, kekeringan 4 persen dan serangan hama penyakit 52 persen. Pada tahun 2016, nilai klaim AUTP sebesar Rp 79,2 miliar. Penyebab klaimnya banjir 33 persen, kekeringan 7 persen dan hama penyakit 60 persen.

Pada 2017 nilai klaim AUTP sebesar Rp 144,5 miliar. Penyebab klaim di antaranya karena banjir 27 persen, kekeringan 9 persen, dan hama penyakit 64 persen. Pada 2018, nilai klaim AUTP sebesar Rp 66,05 miliar. Penyebab klaim yaitu karena banjir 26 persen, kekeringan 29 persen, OPT blast 4 persen, OPT kerdil rumput 2 persen, OPT penggerek batang 3 persen, OPT tikus 26 persen, OPT wereng batang coklat 7 persen dan lain lain 3 persen.

Sementara itu Direktur Pembiayaan Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) Indah Megahwati mengatakan, tahun ini pemerintah menyediakan anggaran Rp 163,2 miliar untuk Asuransi Pertanian.

"Anggaran tersebut disalurkan untuk Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sebesar Rp 144 miliar dan Asuransi Usaha Ternak Sapi atau Kerbau (AUTS/K) sebesar Rp 19,2 miliar," ujarnya.

Program asuransi yang dimulai sejak 2015 ini besaran preminya Rp 180 ribu per hektareper musim. Dari jumlah premi itu, yang dibayar oleh petani hanya 20 persen atau Rp36 ribu per hektar. Sedangkan 80 persen sisanya atau Rp144 ribu dibayarkan oleh pemerintah atau disubsidi. "Nilai pertanggungannya (klaim) yang akan diterima petani sebesar Rp 6 juta per hektar," pungkasnya.(ADV)

(abp)