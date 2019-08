WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membantah laporan yang menyatakan bahwa dia pernah mengusulkan untuk mengebom badai untuk mencegahnya mendarat di wilayah AS. Trump menyebut laporan tersebut sebagai “berita palsu”.

Sebelumnya, Axios melaporkan bahwa Trump mengusulkan menggunakan bom nuklir untuk mengatasi ancaman badai di AS dalam sebuah pertemuan dengan pejabat keamanan nasional dan keamanan dalam negeri.

Menurut Axios yang mengutip beberapa sumber, Trump saat itu mengatakan: "saya mengerti. Saya mengerti. Mengapa kita menggunakan bom nuklir? "

“Saat badai mulai terbentuk di lepas pantai Afrika, ketika mereka bergerak melintasi Atlantik, kita menjatuhkan bom nuklir di dalam mata badai dan itu akan mengacaukannya. Kenapa kita tidak bisa melakukan itu?" demikian dikutip Axios.

Namun, pada Senin, Trump mengunggah cuitan di Twitter, mengatakan bahwa laporan itu adalah berita palsu.

The story by Axios that President Trump wanted to blow up large hurricanes with nuclear weapons prior to reaching shore is ridiculous. I never said this. Just more FAKE NEWS!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2019