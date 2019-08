View this post on Instagram

UPDATE VIDEO & FOTO : Pelaku perampokan di Jalan Dg Tata 1 poros. . 2 buah barang bukti ditemukan di TKP yaitu pistol mainan dan borgol. . Kronologinya : Pelaku menyusup diam-diam masuk di pintu samping rumah, lalu pelaku dipergoki oleh pemilik rumah, pelakupun ingin memperdaya korban dengan ngaku-ngaku sebagai Polisi ingin menangkap anaknya terkait narkoba, korban pun merasa heran dan cepat memanggil bantuan ingin menelfon kerabatnya. . Sang pelakupun merasa kesal karena pemintaannya tidak dituruti sehingga menyuruh korban untuk masuk ke dalam kamar yang kosong. . Akhirnya terjadi cekcok pelaku dan korban, korbanpun berlari keluar rumah untuk meminta bantuan warga. . Warga yang mendegarkan kejadian itu lalu mengepung pelaku agar tidak melarikan diri. . Saat warga datang ingin bertemu pelaku, warga ditodongkan pakai pistol mainan, wargapun berhamburan keluar karena takut. Pelaku sendiri bersembunyi dibalik sofa cokelat. . Pelaku berhasil ditemukan warga saat warga berbondong-bondong mencari pelaku yang bersembunyi di dalam rumah