JAKARTA – Pendidikan tinggi di Indonesia masuki babak baru. Hari ini secara resmi Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir memperkenalkan rektor asing ke publik untuk pertama kalinya. Dia adalah Mr Cho.

Nama lengkap Mr Cho adalah Jang Youn Cho. Dia menempuh pendidikan Hankuk University of Foreign Studies (Highest honor, B.A. in Public Adm.), University of Texas at Arlington (Master of Professional Accounting), serta University of Florida, Fisher School of Accounting, Ph. D. (Accounting). Namanya bergelar Jang Youn Cho, Ph D, CPA.

Dia sempat tinggal di Amerika Serikat selama 17 tahun, sebelum akhirnya kembali ke Korea Selatan pada tahun 1997.

Tepat setelah krisis keuangan Asia pada 1997-1998, Mr Cho menjabat sebagai Vice Chairman of the Korean Accounting Standards Board, sebuah badan pengaturan standar akuntansi di Korea Selatan. Demikian seperti dikutip dari laman Unas, Senin (26/8/2019).

Dia juga pernah dinominasikan sebagai 10 besar profesor terbaik di Universitas Nebraska-Lincoln. Mr Cho merupakan profesor pendidik online di Korea Selatan dan membuka program MBA siber saat menjabat sebagai Dekan Pascasarjana Bisnis. Terakhir dia menjabat sebagai Vice President Hankuk University of Foreign Studies.

Seperti diketahui, Menristekdikti memperkenalkan Mr Cho ke publik tepat pada Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) 2019 di Bali. "Jadi ini launching pertama kali rektor dari asing, yaitu Mr Cho, sekarang dia menjadi rektor di Universitas Siber Asia," ujarnya di Bali. Universitas Siber Asia merupakan perguruan tinggi berbasis online yang diselenggarakan atas kerjasama Universitas Nasional (Unas) dengan dengan Hankuk University of Foreign Studies Korea. "Mr. Cho sudah punya pengalaman memimpin perguruan tinggi. Pertama di Hankuk University, Korea Selatan dan pernah jadi dosen di Amerika Serikat," ujarnya.