THAN SHWE, mantan jenderal angkatan darat yang masih sangat berpengaruh di Myanmar, memerintahkan pembangunan ibu kota baru pada 2005.

Menteri Informasi Myanmar, Brigadir Jenderal Kyaw Hsan mengatakan, ”Alasan pindah adalah karena Pymmana, yang berada di pusat Myanmar, secara geografis dan strategis terletak untuk pengembangan negara.”

Namun beredar kabar bahwa keputusan pemindahan ibu kota karena Than Shwe mendapat saran dari peramalnya yang bernama Swe Swe Win, atau lebih dikenal ET atau E Thi.

ET memperingatkan akan terjadi bencana yang hanya bisa dihindari dengan memindahkan kursi pemerintah atau ibu kota.

Atas usul itu, ibu kota Myanmar yang semula, Yangon berpindah ke Naypyitaw yang berlokasi di Kyatpyae, Kota Pyinmana, Provinsi Mandalay. Usul nama Naypyitaw diberikan oleh Than Shwe yang berarti Singgasana Raja.

Kota itu memiliki 20 jalur jalan jalan raya jalur, jalan rahasia serta bunker dan terowongan rahasia. Menurut The Guardian, proses pembangunan Naypyitaw dikabarkan akan menelan biaya USD4 miliar atau sekira Rp569 triliun.

Namun kota itu seperti kota hantu. Populasinya hanya 924.608 dengan luas wilayah 7.054 kilometer persegi. Jika dibandingkan dengan Jakarta, yang memiliki 661,5 km dengan penduduk mencapai 10 juta jiwa, menurut Badan Pusat Statistik.

Jurnalis Joshua Hammer dalam artikelnya di The New Yorker, Naypyidaw dijangkau sekitar lima jam berkendara ke utara Yangon.

"Ini adalah kota metropolitan dengan jalan-jalan lebar yang kosong, berbagai bangunan megah, dan lapangan golf indah bagi para elite politik lokal beranjang sana," tulisnya.

Namun bencana yang diramalkan ET tidak terjadi di Yangon.

Peramal Kalangan Atas

Mengutip BBC News, ET secara rutin dikunjungi oleh orang kaya dan berkuasa di rumahnya di Yangon. Kliennya dilaporkan termasuk mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra, serta menteri dan pemimpin bisnis kaya.

ET bertemu Thaksin, taipan telekomunikasi yang menjadi perdana menteri Thailand. Thaksin dikatakan telah berkonsultasi dengan ET beberapa hari sebelum dia dimakzulkan pada 2006 oleh kudeta militer.

Dalam sebuah wawancara pada 2013 dengan kantor berita AFP, saudara perempuannya mengatakan, ET telah meramalkan Thaksin akan berkuasa di Thailand, saat itu thaksin masih menjadi taipan telekomunikasi. Namun saudara perempuannya menambahkan bahwa prediksi ET hanya 80% benar.

Meski ramalan tidak pasti tepat, itu tidak menghalangi para kliennya untuk untuk berkonsultasi dengan ET, beberapa laporan mengatakan biaya untuk diramal dengan ET di atas USD1.000 (Rp14 juta) per jam.

ET yang tunarungu dan tunawicara memberikan ramalan kepada kliennya dengan tulisan yang dibantu oleh saudara perempuannya.

Keluarga ET mengklaim bahwa dia memperoleh kemampuannya meramal setelah dia demam ketika berdoa di sebuah pagoda ketika masih kecil, lapor AFP.

Pada tahun-tahun berikutnya dia mendirikan sebuah yayasan kemanusiaan, dan berkampanye untuk mendukung dua pria Myanmar yang dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan dua turis Inggris di pulau Koh Tao, Thailand.

ET meninggal pada 2017 di usia 58 tahun. Anggota keluarga mengatakan kepada media setempat bahwa ET meninggal karena sebab alami saat tidur, tanpa menjelaskan penyebabnya secara rinci.

Menurut saudara perempuannya, ET telah meramalkan kematiannya.

Peramal itu sebelumnya juga mengatakan dia akan meninggal pada usia dini karena gagal jantung, tetapi tidak khawatir karena dia akan "sangat cantik" di kehidupan berikutnya.