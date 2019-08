JAKARTA – Bagi kalian yang ingin masuk Politeknik Keuangan Negara STAN segera siapkan diri karena kampus di bawah Kementerian Keuangan ini akan segera melaksanakan kegiatan Psikotes dan Ujian Kesehatan dan Kebugaran, pada akhir Agustus 2019.

Bagi yang ingin mengikutinya, simak beberapa petunjuk pelaksanaan ujian yang penting untuk diperhatikan.

"Bagi kamu yang akan mengikuti Psikotes dan Ujian Kesehatan dan Kebugaran, bersama ini Stanmin sampaikan petunjuk pelaksanaan ujian yang penting untuk diperhatikan," dikutip dari keterangan Twitter resmi PKN STAN, Selasa (27/8/2019).

Kamu akan disuruh Registrasi menggunakan Finger Print setelah itu kamu akan menerima username dan password untuk melakukan ujian di ruangan yang disediakan.

Sebelum melakukan ujian kesehatan kamu akan disuruh untuk mengambil nomor antrean yang sudah disediakan oleh panitia. Kemudian nomor antrean tersebut akan dipanggil oleh panitia saat kamu sedang mengantre di ruang tunggu.

Sebelum memasuki ruangan verifikasi berkas, jangan lupa untuk menyiapkan KTP dan Kartu Peserta Ujianmu. Setelah semuanya dilakukan kamu akan masuk ke dalam ruangan tes kesehatan dan menyerahkan formulir C1,C5,dan Surat Pernyataan ke dokter pemeriksa.

Saat ujian kesehatan, akan ada serangkaian pemeriksaan yang mencakup, pemeriksaan tinggi badan dan berat badan, nadi, buta warna, varises, kulit, mata, gigi dan mulut, hemoroid, THT, jantung, paru-paru, perut, hati dan limpa, kelenjar getah bening, anggota gerak, dan sikap.

“Sebelum melakukan tes kebugaran, kamu akan melakukan registrasi yang sama dengan tes kesehatan terlebih dahulu,” terang informasi dari STAN.

Untuk tes kebugaran yang dilakukan oleh calon mahasiswa Jurusan Kepabeanan & Cukai berbeda antara laki-laki dan peremuan. Laki-laki harus lari, pull up, sit up, dan shuttle run selama 12 menit, dan untuk perempuan melakukan chinning up, push up, dan shuttle run selama 12 menit da peserta yang terlambat atau salah lokasi ujian akan dinyatakan gugur dan keputusan panitia bersifat final dan juga dapat di ganggu gugat.