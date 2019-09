JAKARTA - Tim Bimasakti Pertamax Turbo Racing Team UGM meraih berbagai penghargaan dalam kompetisi otomotif Internasional Student Formula Japan 2019.

Ajang bergengsi tersebut diadakan oleh Society of Automotive Engineers di Ecopa Arena, Shizuoka, Jepang.

Tim Bimasakti Pertamax Turbo membawa mobil Bimasakti generasi ke-8 sebagai penyempurnaan dari mobil generasi sebelumnya yang membawa tim ini meraih gelar di ajang serupa tahun 2018 silam.

Baca Juga: Ada 'Obat' Kuat bagi Penderita Kekurangan Vitamin D

Penghargaan yang berhasil dibawa pulang oleh tim ini adalah JAMA Chairman Award, No. 1 Student Formula Team in Indonesia, Top 6 Overseas team, Top 8 SkidPad, Top 5 Presentation, Top 3 Design Overseas, Outstanding Performance Award, serta The only Indonesian team with award.

“Tim Bimasakti Pertamax Turbo Racing Team UGM berhasil menunjukan bahwa Indonesia mampu bersaing di skala internasional. Pencapaian beberapa sudah mencapai target, ada beberapa juga yang belum,” tutur selaku Ketua Tim Muhammad Kamal Ardi Putra, seperti dikutip laman UGM, Selasa (3/9/2019).

Kompetisi Student Formula SAE Jepang berlangsung pada 27-31 Agustus 2019. Tim Bimasakti mengikuti kompetisi sebagai salah satu pemain ulung karena merupakan tim pertama dari Indonesia yang mengikuti kompetisi ini pada tahun 2011 silam, dan tahun ini adalah tahun ke-8 Tim Bimasakti Student Formula Japan.

Baca Juga: Wapres JK: Semakin Sederhana, Pancasila Bisa Dihayati

Ajang ini mengajak mahasiswa untuk mendesain, membangun, dan mengembangkan mobil tipe formula dalam skala kecil. Aspek yang dinilai terbagi atas static event dan dynamic event. Static event meliputi tiga hal yaitu Cost Event, Design Event, dan Presentation Event. Sementara itu, Dynamic Event terdiri atas acceleration, skidpad, autocross, dan endurance.

Kamal menerangkan, perlombaan ini diawali dengan tahap Technical Inspection yang dilakukan oleh para juri. Tahap ini, ujarnya, sangat menentukan agar mobil dapat mengaspal di trek yang sudah dipersiapkan dalam bidang lomba Dynamic Event.

Setelah itu, di bidang lomba Static Event seperti Design Presentation dan Business Presentation Tim Bimasakti Pertamax Turbo Racing Team UGM mampu melewatinya dengan sangat baik. Perlombaan yang digelar dari 27-31 Agustus 2019 memberikan pencapaian yang mengharumkan nama Indonesia. Cuaca yang yang mendung, berangin, dan hujan tidak menyurutkan semangat Tim Bimasakti Pertamax Turbo Racing Team UGM untuk membanggakan Ibu Pertiwi, Almamater, Sponsor, dan Orang Tua. “Persaingan pada tahun ini jauh lebih berat, terutama kita waktu race dapat yang hujan. Tantangannya adalah bagaimana mempersiapkan mobil yang reliable untuk mengikuti semua event serta cuaca yang tidak menentu membuat kita harus mengatur strategi sebaik mungkin untuk mengikuti race agar hasilnya lebih maksimal,” jelas mahasiswa jurusan Teknik Mesin ini. Ia menambahkan, dari tahun-tahun sebelumnya Tim Bimasakti Pertamax Turbo Racing Team UGM menoreh beberapa peningkatan performa mobil, di antaranya akselerasi mobil dalam jarak 75 meter yang tahun lalu ditempuh dalam waktu 5 detik, tahun ini telah ditempuh menembus 4 detik. Dosen pembimbing Tim Bimasakti, Fauzun, mengaku puas dengan capaian tim pada tahun ini yang mampu mempertahankan posisi yang sudah diraih pada tahun lalu, serta menjadi tim dengan peringkat tertinggi di antara tim Indonesia lainnya. Dia pun mengungkapkan bahwa para mahasiswa telah mengerahkan usaha yang sangat besar selama masa persiapan hingga pelaksanaan lomba. “Sangat bersungguh-sungguh mulai persiapan selama setahun hingga saat lomba. Kerja mereka sistematis dan efektif dengan target-target yang jelas, meskipun beberapa di antara mereka harus KKN selama hampir 2 bulan menjelang keberangkatan,” tuturnya. Untuk kompetisi di tahun selanjutnya, ia mengharapkan pihak-pihak terkait dapat terus memberikan dukungan agar tim ini dapat terus mengembangkan inovasi untuk memperoleh capaian yang lebih baik.