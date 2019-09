JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan memberi kuliah umum di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Dia juga melihat langsung mobil listrik Yacaranda, karya mahasiswa Departemen Teknik Mesin Sekolah Vokasi UGM.

"Karya anak bangsa, karya UGM, prototype mobil balap listrik, sangat bangga lembaga pendidikan kita terus menyesuaikan dengan perkembangan zaman," ujarnya dikutip dari instagram @ignasius.jonan, Selasa (3/9/2019).

Dia berharap anak bangsa semakin kompetitif dan efisien. Dan memberikan solusi bagi masalah energi nasional dengan mengembangkan mobil listrik tersebut.

Karya UGM dalam soal mobil tidak hanya Yacaranda. Tim Bimasakti Pertamax Turbo Racing Team UGM baru saja meraih berbagai penghargaan dalam kompetisi otomotif Internasional Student Formula Japan 2019.

Ajang bergengsi tersebut diadakan oleh Society of Automotive Engineers di Ecopa Arena, Shizuoka, Jepang.

Tim Bimasakti Pertamax Turbo membawa mobil Bimasakti generasi ke-8 sebagai penyempurnaan dari mobil generasi sebelumnya yang membawa tim ini meraih gelar di ajang serupa tahun 2018 silam.

Penghargaan yang berhasil dibawa pulang oleh tim ini adalah JAMA Chairman Award, No. 1 Student Formula Team in Indonesia, Top 6 Overseas team, Top 8 SkidPad, Top 5 Presentation, Top 3 Design Overseas, Outstanding Performance Award, serta The only Indonesian team with award.

“Tim Bimasakti Pertamax Turbo Racing Team UGM berhasil menunjukan bahwa Indonesia mampu bersaing di skala internasional. Pencapaian beberapa sudah mencapai target, ada beberapa juga yang belum,” tutur Ketua Tim Muhammad Kamal Ardi Putra. Kompetisi Student Formula SAE Jepang berlangsung pada 27-31 Agustus 2019. Tim Bimasakti mengikuti kompetisi sebagai salah satu pemain ulung karena merupakan tim pertama dari Indonesia yang mengikuti kompetisi ini pada tahun 2011 silam, dan tahun ini adalah tahun ke-8 Tim Bimasakti Student Formula Japan. Ajang ini mengajak mahasiswa untuk mendesain, membangun, dan mengembangkan mobil tipe formula dalam skala kecil. Aspek yang dinilai terbagi atas static event dan dynamic event. Static event meliputi tiga hal yaitu Cost Event, Design Event, dan Presentation Event. Sementara itu, Dynamic Event terdiri atas acceleration, skidpad, autocross, dan endurance.