QUEENSLAND – Kebakaran hutan yang terjadi di Negara bagian Queensland, Australia membuat ratusan warga mengungsi karena ancaman kebakaran masih akan berlanjut.

Pemerintah setempat melansir ABC News, Selasa (10/9/2019) menyatakan kebakaran saat ini merupakan yang terburuk dalam sejarah yang tercatat.

Pada Senin (9/9) terdapat 87 titik kebakaran sedang berkobar di seluruh negara bagian Queensland.

Layanan Kebakaran Pedesaan Queensland (QFES) mengeluarkan peringatan darurat untuk kebakaran hutan "berbahaya" menuju area O'Reilly di Taman Nasional Lamington. Warga disarankan untuk segera mengungsi.

One of our crews working in the Peregian area has sent this video through of the water bombing effort going on. It's an impressive sight and we are so thankful to the pilots for working so hard. #bushfire pic.twitter.com/qqp56US1Lt— Queensland Police (@QldPolice) September 10, 2019