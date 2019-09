JAKARTA - Mengejar pendidikan di luar negeri mungkin merupakan impian banyak orang. Bisa belajar dengan teman-teman dari berbagai negara dan hidup di lingkungan yang baru dengan budaya yang baru juga menjadi daya tarik tersendiri untuk para pelajar, termasuk pelajar Indonesia.

Namun berada jauh dari tanah air bukan menjadi alasan untuk lupa pada budaya bangsa sendiri. Para mahasiswa Indonesia di Philadelphia, Amerika Serikat (AS) yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Indonesia-Amerika Serikat (Permias) Philadelphia kali ini menyelenggarakan acara yang patut diapresiasi.

Baca Juga: Setelah Lulus Kuliah Tak Kunjung Dapat Pekerjaan Idaman?

Bertepatan dengan perayaan hari Kemerdekaan RI yang ke-74, Permias Philadelphia mengusung kebudayaan Indonesia yang saat ini nyaris tidak tersentuh oleh generasi muda kita yaitu memperkenalkan kembali Tradisi Minum Jamu kepada generasi milenial Indonesia di Amerika Serikat serta komunitas Internasional di negara Paman Sam itu. Permias Philadelphia menyelenggarakan sebuah workshop bertema “SUWE ORA JAMU: celebrating “Jamu” as a new lifestyle for the young generation” berkolaborasi dengan brand lokal Suwe Ora Jamu di bawah pimpinan Pendiri brand Suwe Ora Jamu Nova Dewi yang diselenggarakan pada Minggu 8 September 2019 di Café Square One, Philadelphia.

Jamu sebagai minuman herbal tradisional Indonesia yang kurang populer di kalangan generasi milenial, oleh brand Suwe Ora Jamu dikemas menjadi minuman yang menyegarkan dan disukai oleh anak muda tanpa mengurangi khasiatnya. Hal itulah yang menurut Audrey Tirtaguna sebagai Public Relation Permias Philadelphia sekaligus inisiator acara ini menjadi salah satu alasan kenapa diselenggarakannya acara tersebut.

Baca Juga: Bisa Jadi Bahan Studi Kamu, Hewan Pertama di Dunia Ternyata Makan Ini Loh!

“Saya terkesan dengan brand Suwe Ora Jamu yang saat ini sedang happening dan giat mempromosikan produknya di berbagai penjuru Indonesia bahkan sampai ke mancanegara. Dan kebetulan pada bulan September 2019 ini pendiri Suwe Ora Jamu, Ibu Nova Dewi punya kesempatan mengunjungi Amerika Serikat sehingga sungguh apresiasi yang luar biasa buat kami sebagai pengurus PERMIAS Philadelphia ketika Ibu Nova berkenan bekerja sama dengan kami untuk bersama-sama memperkenalkan jamu dengan membuat workshop tentang jamu hingga proses pembuatannya. Selain komunitas Indonesia di Philadelphia, kami juga mengundang rekan-rekan mahasiswa dan komunitas Indonesia di kota-kota sekitar seperti New York, New Jersey dan Washington DC.” ujar Audrey, dalam keterangannya, Selasa (10/9/2019).

Dalam acara tersebut diadakan jamu tester, presentasi dan tanya jawab tentang sejarah dan perkembangan jamu, demo pembuatan jamu dari bahan-bahan yang bisa ditemui sehari-hari serta yang paling menarik adalah jamu workshop (praktek singkat pembuatan jamu) yang dapat diikuti para pengunjung. Jamu yang merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang sudah seharusnya dilestarikan adalah akar budaya penting dalam kebudayaan Indonesia. Jamu sudah rutin dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia sejak dulu sebagai minuman kesehatan maupun penyegar tubuh. Popularitas nya terkalahkan oleh budaya Indonesia lain yang banyak digemari seperti batik, kuliner, kopi, tarian dll. Potensi jamu Indonesia memiliki tiga aspek manfaat yaitu: Kesehatan, Ekonomi dan Sosial Budaya. Audrey menyampaikan harapannya dengan adanya acara ini, jamu dapat diperkenalkan kembali secara komprehensif.