BOGOR - Institut Pertanian Bogor (IPB) mengadakan orasi sidang terbuka dalam rangka Dies Natalis yang ke-56. Acara ini berlokasi di Grha Widya Wisuda, Kampus IPB Dramaga, Bogor, hari ini.

Dengan mengusung tema "Creating Excellent Innovation Ecosystem: Role of Traditional Knowledge and Frontiers Technology", disampaikan orasi oleh Rektor Wageningen University and Research, Belanda, Prof Arthur P.J. Mol.

Dalam sambutannya, Rektor IPB University Arif Satria menjelaskan empat skenario masa depan dalam pendidikan tinggi. Hal itu meliputi Open Networking, Serving Local Communities, New Public Responsibility, dan Higher Education.

“Selain itu dalam era disrupsi ini institusi pendidikan tinggi juga harus mengikuti perubahan dan perkembangan yang ada,” ujarnya, Bogor, Rabu (11/9/2019).

Sejalan dengan itu, IPB University menggalakkan tiga prinsipnya dalam menghadapi kemajuan teknologi dan perubahan yang ada, yaitu Inspiration, Innovation, Integrity.

Dalam acara tersebut, Rektor IPB University juga mengenalkan berbagai inovasi karya mahasiswa IPB, seperti SQUAH, Smart Seeder, SMIPY, SWARM-SHIP, BEMO, Ad-Toam (deteksi produk makanan halal, akurasi 94%). Kemudian, TREK fish, Physical Cyber System, Fire Risk System (deteksi kebakaran hutan enam bulan sebelum kejadian), Precision Village, dan lain-lain. “Inovasi ini sebagai bentuk penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan di tengah kemajuan teknologi. Melalui inovasi-inovasi tersebut, diharapkan IPB University dapat terus memberikan manfaat serta inspirasi bagi masyarakat Indonesia pada umumnya,” ujarnya.