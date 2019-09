BOGOR - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) memberi ucapan selamat dalam acara Dies Natalis ke-56 IPB University. Diharapkan kampus ini bisa lebih banyak membuat inovasi dan kebermanfaatan untuk negeri.

"Setiap tahun IPB, sudah menjadi budaya dalam mencetak prestasi, baik regional, nasional, maupun global. Harapannya, dalam acara Dies Natalis selanjutnya, IPB dapat mempersembahkan lebih banyak inovasi," ujar Staf Ahli Kementerian Ristekdikti Hari Purwant, dalam acara orasi sidang terbuka Dies Natalis ke-56 IPB, Rabu (11/9/2019).

Menurutnya, usia 56 tahun merupakan usia yang terbilang muda bagi sebuah institusi pendidikan tinggi. Masih panjang jalan dan kesempatan yang akan dilalui untuk terus mencetak prestasi.

Dalam hal ini, Kemenristekdikti mengajak masyarakat untuk bersama mendampingi institusi pendidikan tinggi dalam rangka memajukan IPTEK dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai informasi, Dies Natalis ke-56 IPB ini digelar di Grha Widya Wisuda, Kampus Dramaga, Bogor. Dengan mengusung tema "Creating Excellent Innovation Ecosystem: Role of Traditional Knowledge and Frontiers Technology", orasi sidang terbuka disampaikan oleh Rektor Wageningen University and Research, Belanda, Prof Arthur P.J. Mol.

