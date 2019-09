BOGOR - Rektor Wageningen University and Research (WUR) Belanda Prof. Arthur P.J. Mol menyampaikan orasi ilmiah pada acara Dies Natalis ke-56 Institut Pertanian Bogor (IPB). Orasi tersebut mengusung tema "Creating Excellent Innovation Ecosystem: Role of Traditional Knowledge and Frontiers Technology".

Dalam orasinya, rektor universitas yang menduduki peringkat pertama pada pemeringkatan QS World University Ranking by Subject 2019 tersebut menjelaskan tiga topik inti terkait tema besarnya, yaitu mengenai pengembangan universitas. Kemudian soal ekosistem inovasi yang unggul, dan pembaruan ekosistem inovasi.

“Ekosistem inovasi yang unggul dapat tercipta dari unsur-unsur seperti lembaga pengetahuan yang utama dan keterhubungan heliks (triple helix connectedness) antara universitas dan industri, pemerintah serta masyarakat,” ujarnya, di Grha Widya Wisuda, Kampus IPB Dramaga, Bogor, Rabu (11/9/2019).

Tak hanya itu, lanjutnya, ekosistem inovasi yang unggul juga didukung oleh keterbukaan inovasi, bakat, serta keterhubungan lokal dan global. Dalam menuju keterbukaan inovasi, perlu memerhatikan jaringan kolaborasi terbuka, keterbukaan publikasi akses, keterbukaan ilmu, keterbukaan data dan adil (dapat ditemukan, dapat diakses, dapat dioperasikan, serta dapat digunakan kembali).

“Tak ketinggalan soal keterbukaan pendidikan, yaitu akses dan penggunaan bahan-bahan pendidikan secara gratis,” ujarnya. Sementara itu, usai melakukan orasi. Dilakukan penandatanganan MoU antara IPB dengan WUR, IPB-WUR-LPDP, serta IPB dengan LPDP. Sebelumnya, IPB dengan Wageningen University & Research (WUR) telah banyak menjalin kerja sama meliputi riset interdisipliner baru jangka panjang, serta pengembangan smart farming dalam menjadikan pertanian Indonesia lebih adaptif terhadap tren baru di era disrupsi.