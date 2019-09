NEW DELHI – Seorang kepala sekolah di Negara Bagian Karnataka, India menimbulkan perdebatan di media sosial setelah menyita dan secara publik menghancurkan 16 ponsel milik siswa-siswanya.

RM Bhat, Kepala Sekolah MES Chaitanya PU di Kota Sirsi, Karnataka, dilaporkan frustrasi dengan siswa yang menggunakan ponsel di kampus dan selama kelas berlangsung. Dalam sebuah klip yang viral di media sosial, Bhat terlihat mengambil palu dan menghancurkan beberapa ponsel berkeping-keping di depan para siswa di sebuah majelis kampus.

Video itu menyebar seperti api di media sosial, membuat banyak pengguna Twitter marah pada tindakan sang kepala sekolah. Warganet menyatakan ketidaksetujuan mereka dan menyatakan bahwa otoritas kampus tidak memiliki hak untuk menghancurkan barang-barang pribadi siswa.

Video: YouTube/ETV Telangana.

“Beberapa orang mungkin berpikir ini adalah cara yang benar tetapi ini bukan (cara yang benar). Ini adalah kemarahannya yang membuatnya melakukan itu. Ada beberapa cara lain juga. Seperti menyita telepon sampai ujian akhir atau setelah seorang siswa mengajukan permohonan sertifikat cuti untuk pindah dari perguruan tinggi itu. Bahkan menelepon orang tua mungkin berhasil,” kata Sudhir Das, seorang pengguna Twitter.

