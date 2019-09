JAKARTA - Peringkat Universitas se-Asia pada 2019 resmi diluncurkan majalah Times Higher Education. Menggunakan 13 indikator yang sama seperti sebelumnya untuk menilai peringkat dari masing-masing universitas paling top se-Asia.

Universitas-universitas dinilai di semua aspek krusial mereka, seperti pengajaran, penelitian, penyaluran pengetahuan, hingga pandangan internasional. Ini dilakukan untuk memberikan perbandingan yang paling komprehensif dan seimbang.

Namun, siapakah yang berhasil menyabet peringkat 1 universitas se-Asia? Apakah ada yang dari Indonesia?

Dilansir dari situs resmi Times Higher Education, China berhasil menyabet peringkat 1 dengan Tsinghua University sebagai jagoannya. Tsinghua University sukses menggeser National University of Singapore yang sebelumnya menduduki peringkat 1 di tahun sebelumnya.

"China adalah tempat di mana universitas terbaiknya untuk pertama kalinya yaitu Tsinghua University menyalip National University of Singapore. Sementara Jepang sekali lagi merupakan negara yang paling banya memiliki perwakilan dalam daftar dengan membawa 103 institusi. Itu artinya naik, tahun lalu Jepang menyumbang 89 universitas," tulis Times Higher Education, Selasa (17/9/2019).

Sedangkan Indonesia, 'hanya' mampu bertengger di peringkat 133. Adalah Universitas Indonesia (UI) yang berhasil meraih peringkat tersebut. Meski demikian, tetap patut diacungi jempol. Sebab, sebelumnya UI hanya mampu mendapat peringkat di sekitaran 200-250 saja.

Universitas dari Indonesia lainnya yang berhasil menguntit UI dari belakang adalah Institut Teknologi Bandung (ITB). ITB berada di peringkat 200-250. Setelah itu, ada Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Institut Teknologi 10 Nopember yang duduk di peringkat 301-350.

Mau tahu universitas apa saja yang masuk ke dalam deretan universitas paling top se-Asia? Simak hasilnya.

1. Tsinghua University (China)

2. National University of Singapore (Singapura)

3. The Hong Kong University of Science and Technology (Hong Kong)

4. University of Hong Kong (Hong Kong)

5. Peking University (China) 6. Nanyang Technological University (Singapura) 7. Chinese University of Hong Kong (Hong Kong) 8. The University of Tokyo (Jepang) 9. Seoul National University (Korea Selatan) 10. Sungkyunkwan University (Korea Selatan)