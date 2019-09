MOSKOW – Ksenia Sobchak, seorang sosialita yang sering dianggap sebagai putri baptis Presiden Rusia, Vladimir Putin menuai kontroversi setelah melakukan tarian panas atau striptis di upacara pernikahannya sendiri.

Sobchak yang berusia 37 tahun baru saja menikah dengan Produser Televisi, Konstantin Bogomolov, 44 tahun, dalam sebuah upacara mewah pada akhir pekan lalu. Namun, dia tiba-tiba mengejutkan para tamu undangan dengan melakukan tarian panas di atas panggung.

BACA JUGA: Sosialita Cantik Rusia Umumkan Maju Sebagai Capres Independen

Rekaman video yang bocor dari upacara pernikahan Sobchak menunjukkan presenter televisi dan mantan model Playboy itu awalnya mengenakan jubah hitam panjang saat ia tampil di lagu Come to Me yang populer dibawakan bintang Rusia Irina Allegrova. Namun, dua penari pria kemudian melepaskan jubah itu untuk memperlihatkan pakaian dalam hitam sang pengantin baru, bersama dengan garter merah dan sepatu bot hitam panjang.

Foto: Australscope

Bagian dari aksinya melibatkan Sobchak merangkak di sepanjang panggung bersama dengan penari lain yang berpakaian minim, sebelum berbaring telentang dan merentangkan kakinya.

Sebagian dari aksinya melibatkan merangkak di sepanjang panggung bersama dengan sedikit penari sesama berpakaian sebelum berbaring telentang dan merentangkan kakinya.

Berdasarkan laporan The Mirror yang dilansir News.com.au, orang tua suaminya, Yuriy Bogomolov dan Olga Ulyanova, tiba-tiba pergi meninggalkan resepsi sebelum kue pengantin dipotong.

BACA JUGA: Ambisi Ksenia Sobchak, Paris Hilton-nya Rusia yang Ingin Gantikan Putin

Pernikahan berlangsung pada Jumat, 13 September dan dimulai dengan penandatanganan dokumen resmi di kantor pendaftaran pernikahan sebelum pasangan itu mengucapkan janji mereka di Gereja Great Ascension di gerbang Nikitsky di Moskow.

Resepsi digelar di Museum Moskow yang bersejarah, dan pasangan yang bahagia tiba di lokasi pesta dengan kereta kuda.