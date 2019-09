NEW YORK – Sebuah mobil menabrak gedung Trump Plaza hingga masuk ke dalam lobi pada Selasa (17/9) malam di New York, Amerika Serikat.

Video yang diposting ke media sosial menunjukkan mobil Mercedes Benz hitam rusak di dalam lobi gedung.

Mengutip Fox News, Rabu (18/9/2019) laporan wartawan WCBS-TV Tony Aiello, yang berada di tempat kejadian, mengatakan di Twitter bahwa karyawan gedung melihat seorang pria keluar dari mobil usai insiden. Pria itu kemudian duduk di lobi dan tidak mengatakan apa-apa.

UPDATE: Witness says driver casually exited his car after crash and took a seat on the couch, didn’t say a word. Police now say driver was injured – he is talking to authorities; 2 pedestrians in the lobby were also injured – no serious injuries to anyone. pic.twitter.com/KQ8Qwi7aK1— CeFaan Kim (@CeFaanKim) September 18, 2019