SUSSEX – Peristiwa perampokan di sebuah toko serba ada di Inggris gagal ketika gadis penjaga toko berusia 11 tahun mulai melempari perampok dengan makanan dan roti ke arah tersangka.

Malansir Newsweek, Rabu (18/9/2019) insiden perampokan terjadi di Supermarket Express di Newlands Road di Worthing, sebuah kota tepi laut di Sussex, Inggris.

Dalam rekaman kamera, seorang pria tak dikenal masuk ke toko sambil mengacungkan pisau untuk menunjukkan bahwa dia bersenjata dan berbahaya.

Pria itu mengenakan mantel hijau, sarung tangan, dan syal yang menutupi wajahnya. Kemudian pelaku maju ke arah kasir dan berbicara dengan kasir. Namun usaha perampokannya gagal setelah hujan lemparan barang-barang yang dilemparkan oleh ayah gadis itu, termasuk roti dan botol.

"Saya memuji keberanian ayah dan anak perempuan yang menggagalkan percobaan perampokan," kata Detektif Polisi Noel Simmonds kepada Guernsey Press.

"Risikonya tinggi karena pisau bisa saja digunakan,” lanjutnya.

