JAKARTA - Swiss German University (SGU) menyelenggarakan upacara wisuda ke-19. Acara ini berlokasi di Pullman Hotel Jakarta, hari ini.

Mengusung tema "Empowered to be Leaders of Tomorrow", SGU mencetak 276 gelar Sarjana & Pascasarjana dari berbagai bidang. Diantaranya adalah Engineering & Information Technology, Business & Communications, dan Life Sciences & Technology.

Dalam sambutannya, rektor SGU Filiana Santoso menyampaikan mengenai pentingnya wawasan, keterampilan, dan kepeminpinan bagu para lulusan. Hal ini penting sebagai kompetensi global dan kepemimpinan yang harus dimiliki para lulusan di era milenium.

"Kami melatih para wisudawan dan wisudawati untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah, kreativitas, tanggung jawab, kejujuran, integritas dan komunikator yang handal sehingga dapat menjadi pemimpin di era milenium," ujarnya, Jakarta, Sabtu (21/9/2019).

Upacara wisuda ini turut dihadiri oleh Kepala LLDIKTI Wilayah IV, Uman Suherman dan Ketua Yayasan SGU, Chris Kanter.

Menurut Filiana, penting bagi institusi pendidikan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia Indonesia telah siap untuk segala peluang dan ancaman di era ini. Oleh karena itu, pengembangan karakter dan kepemimpinan menjadi hal penting yang harus dimiliki oleh para lulusan.

"Bukan hanya karena kemampuan mereka untuk mengubah pengetahuan dan keterampilan mereka menjadi sesuatu yang berharga, tetapi juga kaeena karakter istimewa mereka yang menjadikan mereka pemimpin muda dan inovatif di waktu yang akan datang," jelasnya.

