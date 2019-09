CHICAGO - Menristekdikti Mohamad Nasir melakukan kunjungan kerja ke Northern Illinois University (NIU) dan sekaligus memberikan public talk atau kuliah umum di NIU.

Menristekdikti Mohamad Nasir di terima oleh Presiden NIU, Lisa C Freeman dan segenap jajarannya. Diskusi mencakup pertukaran informasi tentang kebijakan pendidikan tinggi (PT) di Indonesia dan Amerika Serikat, sejarah kerjasama NIU dengan beberapa PT di Indonesia, serta identifikasi bidang-bidang kerjasama yang dapat dikembangkan di masa yang akan datang.

Baca Juga: Pesan Terakhir Eyang Habibie di Hakteknas 2018: Anak Muda Indonesia Harus Lebih Hebat dari Saya

Selanjutnya Menristekdikti memberikan public talk (kuliah umum) di NIU, yang di organisir oleh Eric Jones dari the Center of Southeast Asian Studies, NIU.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Nasir didampingi oleh Delegasi Kemenristekdikti (Sekjen Ainun Na'im, Dirjen Sumber Daya Iptekdikti Ali Ghufron Mukti, KaBiro Kerjasama dn Kompublik Nada Marsudi, Konsul Jenderal Made Santana Jaya, KJRI Chicago Fajar, Annisa, Gita).

Menristekdikti Nasir memperkenalkan Indonesia dan menginformasikan kepada audiens tentang visi, misi, Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang mencakup 8 fokus riset nasional (pertanian, energi, kesehatan, teknik rekayasa, transportasi, teknologi pertahanan, maritim, sosial humaniora. Beberapa program terkait dengan program di NIU, seperti Research and Innovation pertnership, berbagai Engineering technologies, disamping kerjasama yang sdh terjalin dengan the Center of Asian Studies- NIU Chicago.

Baca Juga: Naikkan Reputasi Kampus, Menristek Rancang Liga Mahasiswa

Idea untuk mengadakan public talk ini juga dikoordinasikan oleh Konsulate Jenderal RI, yang diwakili oleh Konsul Made Sentanajaya dan Fajar, yang bertujuan untuk memperkenalkan kebijakan pendidikan tinggi, Iptek dan Inovasi Indonesia ke kalangan NIU, masih dalam rangka perayaan hubungan bilateral Indonesia dan Amerika yang telah berlangsung 70 tahun. Kegiatan ini juga menandai hubungan kerjasama Indonesia dengan MidWest USA. Kunjungan kerja Menteri Nasirndi NIU juga diyakini dapat mempererat hubungan bilateral ristekdikti antara ke dua negara.

“Kami bangga menjadi tuan rumah Delegasi Indonesia yang dipimpin langsung oleh Menristekdikti Nasir. NIU mempunyai rekam jejak hubungan bilateral dengan Indonesia,".kata Acting Director of the Center for Southeast Asian Studies Eric Jones, dalam keterangan Kemenristekdikti, Minggu (22/9/2019).

Menurutnya, semua pelajar Indonesia yang lulus dari NIU merupakan lulusan yang pandai, memukau dan berkarakter dan menempati posisi strategis di Indonesia. N

IU akan menjajaki kerjasama dengan Indonesia terutama dalam menjalin relasi dengan beberapa PT di Indonesia, tidak saja dengan the College of Liberal Arts and Sciences NIU, tetapi juga dengan berbagai Colleges on Education, Business, Engineering and Visual and Performing Arts.