YALTA – Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membuat video percakapan WhatsApp imajiner para pemimpin dunia yang diputar dalam Konferensi Yalta.

Volodymyr Zelensky, yang pernah bermain sebagai Presiden di TV, memberikan presentasi untuk para tamu di sebuah pertemuan puncak di Yalta awal bulan ini.

Video itu mengolok-olok sejumlah isu global termasuk aneksasi Krimea dan ambisi nuklir Korea Utara, yang memicu tawa dari para hadirin.

The President of Ukraine made a presentation at a conference, this was his opening...



Hilarious take on the global state of affairs.

Do watch.

