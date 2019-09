PORTAUPRINCE - Seorang wakil rakyat dari partai yang berkuasa di Haiti menembakkan pistol saat warga protes akibat kekurangan bahan bakar dan makanan pada Senin (23/9) hingga melukai seorang jurnalis foto.

Melansir Reuters, Selasa (24/9/2019) Anggota Dewan Jean Marie Ralph Fethiere melangkah keluar dari sebuah truk putih di dekat gedung parlemen di Port-au-Prince, ibu kota Haiti setelah beberapa pemrotes menarik pintu sisi penumpang sembari memberi isyarat dan meneriaki anggota parlemen itu.

Fethiere, mengenakan jaket hitam dan celana jins, mengeluarkan pistol dan menembakkan beberapa tembakan ke udara, mengirim sekelompok orang di sekitar mobilnya melarikan diri ke segala arah.

Dia kemudian kembali ke dalam kendaraan, yang melesat keluar dari tempat parkir.

