PATNA - Lebih dari 100 orang tewas akibat banjir yang disebabkan oleh hujan lebat di negara bagian Uttar Pradesh dan Bihar, India.

Melansir BBC, Senin (30/9/2019) banjir juga mengakibatkan sejumlah fasilitas perkotaan terganggu.

Lalu lintas kereta api, lalu lintas, layanan kesehatan, sekolah, telah terganggu di kedua negara, kata para pejabat.

Sebuah laporan pemerintah Uttar Pradesh mengatakan 93 orang telah meninggal sejak Kamis, (26/9).

Sementara jumlah korban tewas di Bihar 29 jiwa, menurut otoritas manajemen bencana negara. Kota Patna menjadi yang paling terdampak.

Sejumlah warga meninggalkan kendaraannya yang terendam banjir.

Sebuah video tentang seorang pria yang berjuang untuk menarik becaknya keluar dari air banjir beredar luas di media sosial.

The video is of a poor Rickshawalla from Patna.



Bihar is drowned & India is busy with #IndiasPrideModi #TheBigBillionDays



How can we celebrate if poor people in our own country are crying? #BiharRains



Do we have a heart? pic.twitter.com/UafaMNViJZ— RITURAJ SINGH (@ThinknThought) 28 September 2019