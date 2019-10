HAIKOU - Seorang pejabat di China tersangkut masalah serius setelah penyelidik menemukan tumpukan emas di rumahnya di Kota Haikou, Provinsi Hainan. Zhang Qi, anggota komite Partai Komunis untuk wilayah provinsi dan kota, dilaporkan menjalani peninjauan disipliner dan sedang diselidiki atas dugaan melakukan kegiatan ilegal setelah simpanan emas dengan jumlah sangat besar itu ditemukan.

Pihak berwenang menemukan sekitar 13,5 ton emas, serta jutaan yuan dalam bentuk tunai dan barang antik, ditambah sejumlah besar bukti portofolio real estate mewah di ruang bawah tanah rumah pejabat itu. Menurut laporan media lokal yang dilansir RT, Rabu (2/10/2019) komisi disipliner partai pada awal September mengumumkan bahwa mereka sedang menyelidiki berbagai urusan yang dilakukan mantan gubernur itu.

#Chinese police had very bright idea to search house of #ZhangQi, former mayor of #Ganzhou, as they have found a secret basement filled with gold ingots pic.twitter.com/HXoZFhBIXf— RT (@RT_com) September 28, 2019