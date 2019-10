OAKLAND - Para sopir yang berkendara melintasi jalan raya Michigan, Amerika Serikat (AS) menyaksikan tayangan aneh pada akhir pekan lalu saat video porno diputar di sebuah papan reklame elektronik di jalan raya penghubung negara bagian, Interstate 75 di Auburn Hills, Oakland.

"Saya hampir mengalami kecelakaan," kata seorang pengemudi kepada NBC News tentang pemandangan mengejutkan yang terlihat pada Sabtu malam lalu itu. "Saya melihat dua gadis. Film porno lesbian."

So apparently someone was playing porn on a billboard off I-75...

