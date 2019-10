LOS ANGELES – Video memperlihatkan seorang wanita tunawisma (gelandangan) yang bernyanyi di stasiun kereta bawah tanah, mendapat banyak pujian para warganet (netizen).

Dalam video yang direkam oleh polisi Los Angeles, AS, itu Emily Zamourka terlihat sedang menyanyikan O Mio Babbino Caro milik komponis Italia Giacomo Puccini.

Departemen Kepolisian Los Angeles kemudian memposting video itu di akun Twitter mereka, yang kemudian telah dilihat jutaan kali.

Suara dari perempuan berusia 52 tahun itu juga telah merebut hati banyak orang.

"Suaranya luar biasa! Saya berharap dia memiliki kehidupan yang hebat. Terima kasih kepada petugas polisi yang mengenali keindahan dalam suaranya dan membagikannya di media sosial. Kisah ini hanya membuat saya senang!" tulis seorang warganet.

Pengguna Twitter lain yang pernah melihat Zamourka di jalan-jalan, mengatakan, "Saya telah memperhatikan wanita ini beberapa kali saat naik kereta Metro Los Angeles dan melihat dia memberi makan burung di jalanan. Tidak pernah dalam sejuta tahun saya [membayangkan] dia memiliki suara yang sangat indah. "

Namun beberapa orang di media sosial mempertanyakan apakah Zamourka seorang gelandangan tunawisma karena penampilannya yang rapi.

"Tas dan pakaiannya bagus dan rambutnya bersih. Sepertinya dia pergi berbelanja dan menyeretnya kembali ke rumah dengan kereta," tulis seorang warganet.

Namun, juru bicara Pemerintah Kota Kota Los Angeles Branimir Kvartuc mengatakan bahwa Zamourka telah kehilangan rumah selama tiga tahun.

Rekaman

Zamourka mengatakan kepada Los Angeles Times bahwa dia pindah ke AS dari Rusia ketika usianya 24 tahun. Ia pernah belajar bermain biola dan piano, serta bernyanyi dengan meniru penampil opera di televisi.

Situs web selebriti AS, TMZ melaporkan bahwa ia telah ditawari kontrak rekaman oleh produser musik nominasi Grammy.

Tetapi transisi menjadi penyanyi bintang dalam semalam mungkin tidak mudah.

Sejumlah halaman penggalangan dana muncul untuk membantu Zamourka menemukan rumah, dan menggantikan biolanya yang dicuri.

We saw with our brains, but we listened with our hearts.



Her voice continues to captivate our city, and as the offers for help pour in, we asked: “Emily, what can we do for you?” Her answer: “I want to thank Officer Frazier for taking the video.”



Her wish was granted tonight. pic.twitter.com/lH4V51YTZ4 — LAPD HQ (@LAPDHQ) October 3, 2019

Satu halaman dimulai oleh seorang penonton yang telah melihat kisahnya di berita lokal dan "merasa terilhami untuk membantu".

Penggalang dana lain mengatakan dia ingin "membantu Emily karena tidak seperti banyak orang di luar sana dia tidak membutuhkan bantuan, dia membutuhkan bantuan."

Halaman GoFundMe telah mengumpulkan ribuan dolar dan telah didukung oleh Pemkot Los Angeles.

Anggota DPRD kota Los Angeles, Joe Buscaino telah menawarkan Zamourka untuk tampil di pembukaan Little Italy di San Pedro untuk merayakan warisan Italia.

Pecinta burung

"Kami sudah melihat video itu dan ketika dia bernyanyi dalam bahasa Italia, kami pikir akan pantas baginya untuk bernyanyi untuk kami, jadi kami pikir, mari beri dia pekerjaan,” ujar juru bicara Pemkot Los Angeles, Branimir Kvartuc.

"Aku sudah bertemu dan berbicara dengannya serta menawarinya untuk tampil di pertunjukan dan dia dengan senang hati menerima."

Tetapi Kvartuc khawatir bahwa dia mungkin tidak menerima tawaran bantuan.

"Kami telah menawarinya beberapa malam di sebuah hotel dan Airbnb, tetapi kami mendapati bahwa ia memelihara burung dan jadi ia mungkin menginginkan tempat di mana ia dapat menyimpannya," katanya.

Kvartuc mengatakan bahwa Zamourka telah berada di jalanan selama beberapa tahun sehingga perlu beberapa saat baginya untuk menyesuaikan diri.

Dia mengatakan ada krisis gelandangan di LA saat ini. "Kami berusaha menampungnya, tetapi ada kekurangan perumahan yang tersedia," tambahnya.

"Beberapa orang berpikir bahwa para gelandangan hanyalah pemakai narkoba atau sekelompok pecundang, tetapi kami ingin mengubah narasi tentang apa itu seorang gelandangan," ujar Kvartuc

"Semua orang punya cerita ... wanita ini juga. Saya tidak tahu mengapa dia menjadi gelandangan selama bertahun-tahun, tapi dia manusia ... itu yang terpenting," tulis seorang warganet.