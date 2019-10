ORANG-ORANG berebut mengambil uang yang jatuh, semuanya dalam pecahan USD1 (sekira Rp14 ribu), ketika Igor Rybakov (47) mengatakan kepada mereka bahwa dia ingin membantu pengusaha muda Rusia memulai usaha dan menjadi sukses.

Rekaman menunjukkan hitungan mundur di layar lebar sebelum “hujan duit” mulai turun di Gazprom Arena di St Petersburg, Rusia.

Ketika uang kertas itu terbang di udara, orang-orang yang terkejut. Mereka melihat ke atas sebelum mengumpulkan sebagian uang dari lantai. Rybakov kemudian berjalan ke atas panggung untuk berpidato di depan hadirin.

Rybakov mengatakan kepada forum bisnis Synergy Global 2019 bagaimana dia mulai membangun kekayaan 1,3 miliar dolar ketika ayahnya Vladimir, seorang insinyur era Komunis, memberinya hanya USD1.

Ayahnya mengatakan kepadanya untuk melipatgandakan uang dan kemudian membagikannya, kata pengusaha itu mengutip Mirror, Senin (7/10/2019).

Russian billionaire Igor Rybakov's address to St Petersburg's Synergy business school yesterday caused a major stir. The Magnitogorsk construction materials magnate showered the audience with $20,000, telling them to go make 10 more for each note they collected. pic.twitter.com/HnMt1ju47S— Bryan MacDonald (@27khv) October 6, 2019