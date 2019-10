NEW DELHI – Seorang bocah dari Pakistan telah membuat pengguna media sosial kagum dengan keahliannya memainkan alat musik perkusi “Tabla”, layaknya seorang calon maestro. Sebuah klip video yang menunjukkan bocah itu memainkan alat musik perkusi tersebut dengan mudah telah menjadi viral di media sosial, telah mengumpulkan hampir 72.000 tayangan sejak di-posting.

Dalam video tersebut, bocah lelaki yang tampaknya berusia tiga atau empat tahun itu memainkan berbagai bentuk Tabla. Seseorang yang tampaknya merekam bocah lelaki itu memintanya memainkan berbagai bentuk rakyat yang mewakili empat provinsi, Punjab, Sindh, Balochistan, dan Khyber Pakhtunkhwa.

Little Master 🎶 🥁

See how this little boy plays folk tunes of four provinces of Pakistan on a tabla. #BeautifulPakistan #SundayMorning pic.twitter.com/7PWBYJlNHu— Danyal Gilani (@DanyalGilani) October 6, 2019