JAKARTA – Indonesia telah melarang diplomat asing untuk mengunjungi wilayah Papua yang masih belum kondusif. Langkah yang dianggap tidak biasa itu diambil karena adanya kekhawatiran terkait keamanan setelah kerusuhan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir.

Media Australia, Sydney Morning Herald and The Age telah mengonfirmasi bahwa para diplomat dari kedutaan Inggris, Kanada, dan Selandia Baru, bulan lalu telah meminta kementerian luar negeri Indonesia (Kemlu RI) untuk meminta izin mengunjungi Papua. Namun, semua permintaan mereka ditolak.

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM) juga belum diberikan izin untuk mengunjungi Papua, meskipun diundang oleh pemerintah Indonesia pada Februari 2018. Organisasi itu masih melobi pemerintah untuk mendapatkan izin untuk berkunjung.

The Herald and The Age juga mengetahui bahwa para diplomat dari Australia dan Amerika Serikat (AS) belum meminta izin dari pemerintah Indonesia untuk memasuki Papua sejak kekerasan pecah di wilayah Timur Indonesia itu. Mereka dilaporkan khawatir permintaan semacam itu tidak disukai pemerintah dan dapat memunculkan isu diplomatik.

Situasi sudah berangsur puih di Wamena.

Misi diplomatik asing dan PBB mencari akses untuk menilai dan memahami konflik yang terjadi di Papua baru-baru ini secara lebih baik, dan untuk bertemu penduduk setempat untuk membahas kekerasan yang telah terjadi.

Ketika dihubungi untuk memberikan komentar tentang larangan perjalanan ke Papua, seorang juru bicara kedutaan Selandia Baru mengonfirmasi bahwa permintaan mereka datang ke Papua telah ditolak oleh pemerintah Indonesia. Sementara Kedutaan Kanada dan Inggris tidak menyangkal bahwa mereka telah diblokir untuk memasuki Papua.

Juru bicara kedutaan Kanada menolak memberikan komentar, sementara juru bicara kedutaan Inggris mengatakan "kami mendukung pengembangan semua bagian Indonesia, termasuk Papua. Kami bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk tujuan itu".

Kantor PBB mengatakan bahwa pihaknya "masih dalam diskusi dengan pemerintah Indonesia mengenai waktu yang tepat untuk kunjungan semacam itu". "Kami sangat prihatin dengan eskalasi kekerasan di Provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia. Kami menyerukan kepada pihak berwenang untuk segera terlibat dalam dialog yang bermakna untuk meredakan meningkatnya ketegangan antar masyarakat dan mencegah mereka melonjak menjadi kekerasan lebih lanjut," demikian disampaikan PBB dalam pernyataan yang dilansir Sydney Morning Herald. BACA JUGA: Wamena Mulai Kondusif, Penyebaran Informasi Negatif Harus Dihentikan Sementara Pejabat Pelaksana Juru Bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah mengatakan bahwa Kemlu RI “mengikuti keputusan pemerintah untuk membatasi kunjungan warga asing ke Papua, termasuk diplomat.” Situasi di Papua, terutama di Wamena telah berangsur pulih menyusul kerusuhan yang menewaskan puluhan korban jiwa terjadi dua pekan lalu. Masyarakat telah kembali beraktivitas, dan diharapkan akan diikuti dengan kembali normalnya perekonomian, kegiatan pendidikan dan pemerintahan.