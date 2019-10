DUBAI - Seorang presenter TV di Dubai kaget ketika dua unta yang lapar menjulurkan kepalanya melalui jendela mobilnya dan mencoba mencuri roti.

Saat itu, Ahmad Salayem sedang duduk di kursi penumpang depan. Ia berbicara di depan kamera mengenai Dubai, Uni Emirat Arab. Namun hewan-hewan berpunuk itu menghentikan siarannya.

Dua unta terlihat berdiri di dekat jendelanya, siap menerkam sebelum dia mulai berbicara dalam klip yang diambil 1 September 2019.

Salayem mengatakan, “selamat pagi, selamat sore, selamat sore...”, kemudian salah satu unta menerobos jendela mobil yang terbuka dan mulai dengan agresif mencoba mengambil sepotong roti dari tangan kiri Salayem.

