SEORANG tahanan yang ditahan di sebuah penjara berkeamanan rendah di California mungkin merupakan pembunuh berantai paling produktif di Amerika Serikat (AS) setelah mengakui telah menghabisi lebih dari 90 korban selama kurun waktu hampir empat dekade.

Samuel Little yang kini berusia 79 tahun mengungkapkan pembunuhan yang dia lakukan di berbagai negara bagian di AS antara 1970 sampai 2005. Little telah mengakui 93 pembunuhan di Florida, Arkansas, Kentucky, Nevada, Ohio, California dan Louisiana dan FBI telah memverifikasi 50 pembunuhan dari pengakuan itu.

Little mengatakan dia mencekik semua korbannya, kecuali satu orang yang dia tenggelamkan.

Dalam sebuah video pengakuan, Little menggambarkan pertemuannya dengan seorang wanita yang ditenggelamkannya di New Orleans pada 1982, membawanya ke sebuah bayou, bagian sungai yang berawa-rawa, dengan sebuah mobil Lincoln.

"Dia cantik. Kulitnya berwarna cerah, kulitnya cokelat seperti madu. Dia tinggi untuk seorang wanita. Cantik bentuk. Dan, uh, ramah," jelasnya sebagaimana dilansir Sputnik, Selasa (8/10/2019).

Sebagian besar korban adalah perempuan kulit hitam, meskipun setidaknya satu, yang dikenal sebagai Little Mary, yang ia bunuh di dekat Miami pada tahun 1971 atau 1972, adalah seorang perempuan transgender.

Little mengatakan bahwa dia dengan sengaja menargetkan orang-orang yang penghilangan atau kematiannya tidak akan mengejutkan - pecandu narkoba, penipu dan pelacur.

