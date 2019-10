JAKARTA – Demi meningkatkan efektivitas Post Clearance Audit (PCA) dan kontribusi Indonesia terhadap Asean, Bea Cukai bersama Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai menyelenggarakan Asean Workshop on Post Clearance Audit dengan tema ‘Increasing The Effectiveness of PCA Through Customs and Tax Cooperation’ pada 1-3 Oktober 2019. Kegiatan itu diikuti 14 delegasi negara Asean dan 21 perwakilan Kemenkeu RI.

Asean Workshop on Post Clearance Audit berlangsung di Aula Padang Soedirjo Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta. Pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan ASEAN Customs Capacity Building Working Group (CCBWG) yang meminta Indonesia membagi pengetahuan dan pengalaman di bidang kepabeanan kepada negara ASEAN.

Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai, Harry Mulya, mengatakan bahwa materi yang didapatkan peserta merupakan materi penunjang PCA dan Report PCA. Selain itu juga terdapat materi audit standar dan perencanaan serta kerjasama bea cukai dan pajak.

“Materi yang telah didapatkan itu meliputi berbagai hal, mulai dari background and benefit PCA, legal operational framework for PCA sampai customs and tax cooperation. Selain itu juga disampaikan country report terkait bea dan cukai di negara masing-masing,” ungkap Harry.

Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai, Kushari Suprianto, memaparkan country report kepabeanan Indonesia dan mengajak delegasi untuk melihat langsung proses targetting audit, quality assurance, dan closing audit yang dilakukan Bea Cukai Indonesia. Delegasi juga berkesempatan untuk melihat bagaimana Radio Kanal BC dan Bravo Bea dan Cukai dijalankan.

Penyelenggaraan workshop ini kemudian diharapkan agar negara-negara ASEAN dapat mengambil hal-hal dari Indonesia dalam rangka meningkatkan efektivitas PCA melalui kerja sama antara perpajakan dan kepabeanan untuk diterapkan ke negara masing-masing. (adv)

(ris)