JAKARTA - Tim mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang membuat aplikasi OkeSayur, berhasil melenggang ke Silicon Valley. Mereka mendapatan kesempatan untuk belajar ekosistem {start up} di Sillicon Valley, Amerika.

Hal itu terwujud lantaran tim aplikasi belanja sayur berhasil meraih medali emas dari ajang YTECH 2019, Female Founders with Silicon Valley Mindset.

“Selain itu, juga mendapatkan program inkubasi atau akselerasi serta funding dari Angel Investor yang bekerja sama,” ungkap Co-founder OkeSayur Nindi Kusuma Ningrum, seperti dikutip dari laman UGM, Senin (14/10/2019).

Nindi menyampaikan pengembangan aplikasi OkeSayur berawal dari keprihatinan terhadap eksistensi pasar tradisional yang kian melemah karena perubahan gaya hidup modern. Melihat kondisi tersebut dia bersama dengan teman-teman di UGM akhirnya menggagas pengembangan aplikasi yang dapat membantu masyarakat belanja sayur dan kebutuhan dapur. Namun, tetap menjaga kelestarian pasar-pasar tradisional.

Berbagai kebutuhan sayur dan bahan pangan yang ditawarkan melalui aplikasi OkeSayur diambil dari pasar-pasar tradisional yang berada di Yogyakarta dan Klaten. Menyediakan sekitar 150 produk meliputi sayur, buah, seafood, daging, bumbu dapur, serta produk organik.

OkeSayur memiliki sejumlah fitur belanja seperti pemilihan katalog, seting lokasi, pengiriman hingga pembayaran. Dikembangkan di penghujung 2017 silam dan telah tersedia di playstore. Selain bisa belanja melalui aplikasi, masyarakat juga dapat melakukan pemesanan lewat website okesayur.com, dan chatting WhatsApp.

Saat ini, layanan belanja OkeSayur sudah menjangkau konsumen di Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo serta Klaten.

Sekadar diketahui, YTECH 2019 merupakan kompetisi start up digital yang ditujukan untuk menjaring talenta muda, terutama perempuan muda Indonesia yang memiliki jiwa sociopreneur untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Kompetisi dimulai sejak bulan Juni hingga Oktober 2019 dan diikuti 65 tim yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

“Dari 65 tim yang mendaftar kemudian diseleksi hingga diperoleh 9 besar dan disaring lagi 3 besar untuk presentasi di hadapan juri,” jelas mahasiswa jurusan Teknologi Informasi Fakultas Teknik ini.

Pada kompetisi itu, Nindi beserta Nathanael Gavin dan Tommy Wahyu Yudialim dari Ilmu Komputer FMIPA yang merupakan perwakilan tim OkeSayur mengajukan start up OkeSayur yang merupakan aplikasi layanan belanja dan antar produk bahan pangan dengan tagline More Than Just Shopping Groceries. Hingga saat ini aplikasi OkeSayur telah memiliki lebih dari 1.500 pengguna dan lebih dari 2.000 download.