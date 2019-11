JAKARTA - Sejarah pendidikan kedokteran di Indonesia kembali dimunculkan dalam Indonesia Museum of Health and Medicine (IMuseum) Imeri Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI). Tak hanya itu, IMERI FKUI juga memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang kesehatan dan ilmu kedokteran.

Melansir situs resmi UI, Jakarta, Rabu (16/10/2019), IMuseum Imeri FKUI diresmikan pada 14 September 2017 oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia periode 2014-2019 Puan Maharani.

IMuseum Imeri FKUI memiliki lebih dari 5.000 koleksi, baik berupa spesimen kedokteran maupun benda-benda peninggalan (artefak) berupa alat bantu pendidikan kedokteran, video, media directory, dan foto-foto sejarah, yang tersebar di enam area yaitu Medical Education Journey in Indonesia, Health Education Area, Medical Collection Area, Lobby, Edutainment Area dan Etalase.

Selain itu, IMuseum IMERI FKUI juga menyediakan fasilitas penunjang pendidikan bagi komunitas kesehatan dan kedokteran. Hal itu berupa koleksi spesimen kesehatan yang telah dimiliki sejak era Hindia-Belanda hingga era modern. Dia pun mengemas informasi ilmu kedokteran melalui tema siklus hidup manusia sejak dalam kandungan hingga lansia.

Saat ini bahkan semakin menarik dengan kehadiran 3D human body visualization table, sebagai media pembelajaran terkini. 3D human body visualization table memungkinkan proses belajar mengajar dalam dunia pendidikan kedokteran menjadi lebih ringkas dan mudah melalui gambar anatomi tubuh manusia dalam bentuk 3 dimensi.

Keberhasilan IMuseum Imeri FKUI dalam mengemas informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang kesehatan dan ilmu kedokteran, mengantarkannya menjadi Museum Cerdas. Penghargaan tersebut didapatkan dalam Anugerah Purwakalagrha Indonesia Museum Awards (IMA) 2019.

Mengusung tema Museum as a Cultural Hubs: The Future of Tradition. Tema IMA 2019 ini sejalan dengan tema yang digunakan oleh International Council of Museum (ICOM) untuk perayaan Hari Museum Internasional 2019. Melalui tema tersebut museum diharapkan dapat menjadi pusat budaya dan sekaligus harapan bagi masa depan perkembangan berbagai tradisi yang hidup di masyarakat.

Pada masa mendatang, IMuseum Imeri FKUI tidak hanya melestarikan artefak sejarah pendidikan kedokteran, tetapi juga turut berpatisipasi aktif meningkatkan kualitas pendidikan kesehatan dan kedokteran di Indonesia serta memberikan informasi kesehatan dan pendidikan kedokteran yang berkelanjutan baik kepada komunitas kesehatan maupun masyarakat umum.