NEW DELHI – Seorang pria dari Kota Thiruvananthapuram di India selatan, Ibu Kota Negara Bagian Chinnai, India diselamatkan oleh penduduk setempat dari lilitan mematikan ular piton raksasa yang melingkari lehernya, hampir mencekik lelaki itu. momen menegangkan itu direkam dalam sebuah video yang viral.

Diwartakan Sputnik, piton sepanjang sekira 3 meter itu ditemukan oleh para pekerja yang bekerja di lokasi ketika mereka melihatnya pada 17 Oktober. Para buruh, termasuk pria 71 tahun Bhuvanachandran Nair, berusaha untuk menangkap piton itu dengan karung setelah memperingatkan Departemen Kehutanan.

#WATCH Kerala: A man was rescued from a python by locals after the snake constricted itself around his neck in Thiruvananthapuram, today. The snake was later handed over to forest officials and released in the forest. pic.twitter.com/uqWm4B6VOT— ANI (@ANI) October 16, 2019