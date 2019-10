JAKARTA - Uni Eropa (EU) menggelar Pameran Pendidikan Tinggi Eropa - Europan Higher Education Fair (EHEF). Selain itu, EHEF 2019 juga akan memberikan informasi tentang beasiswa Erasmus Mundus Journalism yang diberikan untuk jurnalis Indonesia.

Erasmus Mundus Journaism ini adalah program magister (S2) yang dikhususkan untuk para jurnalis Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan magister di 3 kota di Eropa.

Programme Manager Bidang Pendidikan, Delegasi Uni Eropa Destriani Nugroho mengatakan, manfaat beasiswa Erasmus + ini adalah untuk meningkatkan kemampuan interpersonal, studi sambil tamasya, meningkatkan kemampuan bahasa asing/eropa dan tidak ada ikatan dinas.

"Beasiswa secara eksklusif ditujukan untuk progran pasca sarjana Erasmus+ saja yang mencakup (EMDJMD dan EMJD). Dengan kata lain, beasiswa tersebut tidak berlaku untuk mahasiswa magister, kandidat doktor dan dosen yang telah diterima oleh program S2 dan S3 lainnya di Eropa maupun negara-negara lain," ujar Programme Manager Bidang Pendidikan Delegasi Uni Eropa Destriani Nugroho dalam acara diskusi Europan Higher Education Fair, Kamis (17/10/2019).

Persyaratan yang harus di penuhi untuk beasiswa Erasmus Mundus Journalism adalah:

1. IELTS score minimum 7 - minimum score of 6.0 of each category

2. Bachelor in Arts/ humanities, social science and other subjects

3. Above-average class mark / GPA is expected

4. At least 3 Months of journalistic experience

5. Evaluation on aplicant's journalistic experience based on the quality of work

Cara mendaftar Beasiswa EMJMD:

1. Formulir aplikasi

2. Daftar riwayat hidup

3. Ijazah dan nilai akademik (dilegalisir)

4. Surat motivasi

5. Kemampuan bahasa

6. Dokumen-dokumen harus diberikan sebelum tanggal waktu / deadline