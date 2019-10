MERANGIN - AN (20), seorang siswa SMA di Kabupaten Merangin, Jambi berhasil menipu tetangganya sendiri lewat Facebook, hingga meraup uang hingga ratusan juta rupiah. Modusnya dengan cara memasang foto gadis cantik sebagai profil akun medsosnya.

Korban penipuan adalah tetangganya sendiri, JY (43) seorang warga Kecamatan Tabir Ilir. Tak tanggung-tanggung, JY tertipu Rp141 juta.

Aksi penipuan ini bermula saat AN membuat akun Facebook dengan nama Keyla Hanna Izhar setahun lalu dan menggunakan foto gadis cantik. Saat itulah AN langsung pura-pura berkenalan dengan JY yang kemudian tertarik.

Tak lama kemudian, AN dengan akun palsunya menjalin hubungan dengan JY. Kesempatan ini pun dimanfaatkan AN untuk menguras uang JY dengan berbagai alasan. Mulai dari sakit, keperluan pribadi hingga untuk membayar kuliah. Semua permintaan AN lantas dituruti JY.

Selama satu tahun, JY tak sadar telah ditipu. Pasalnya AN selalu punya alasan untuk menolak ajakan JY untuk bertemu. Tidak hanya itu, ketika JY menelefon, AN mengakalinya menggunakan aplikasi telefon sehingga JY pun tak curiga.

Aksi ini baru diketahui setelah JY yang tak berhasil menghubungi AN lantas melacak keberadaan akun FB kekasih dunia mayanya itu. Dari sana kemudian terbongkar yang selama ini berhubungan dengannya adalah seorang laki-laki. Tak terima dengan perbuatan AN, JY pun melapor ke Polres Merangin dan AN ditangkap di kediamannya.

AN mengaku aksi penipuannya itu dipelajarinya dari seorang teman. Untuk melancarkan aksinya, die menggunakan sejumlah aplikasi. “Saya belajar dari teman, dan saya juga belajar sendiri untuk menggunakan aplikasi chat, hingga dia (JY) tak pernah curiga dengan saya,” ungkap AN.

Uang yang berhasil didapat dari JY digunakannya untuk keperluan pribadi, mulai dari uang sekolah, membeli sepeda motor hingga memasang ampere listrik di rumah neneknya.

“Saya selama ini tinggal di rumah nenek, Ibu nikah lagi di Bungo, kalau ayah, semenjak kecil saya tidak tahu dia ke mana, uang itu saya gunakan untuk keperluan kami di rumah, dan uang sekolah saya,” ujarnya. Kasat Reskrim Polres Merangin, Iptu Khairunnas mengatakan, pihaknya sedang mengebangkan kasus ini, termasuk soal kemungkinan ada atau tidaknya korban lain. “Sudah diamankan, sekarang masih mengambil keterangan pelaku, kita juga masih kembangkan ada tidaknya korban lainnya” ujar Kasat.