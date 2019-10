CEBU - Seorang wali kota Filipina yang muncul dalam “daftar narkotika” ditembak mati dalam sebuah penyergapan oleh gang bersenjata berat yang menyerang konvoi polisi yang mengawal politikus itu. Wali Kota David Navarro dari Clarin, Misamis Occidental, tewas dan lima lainnya luka-luka dalam serangan itu.

Konvoi polisi itu diserang ketika Navarro dibawa ke kantor kejaksaan di Kota Cebu untuk menghadapi tuduhan penyerangan terhadap seorang terapis pijat. Navarro dilaporkan mengenakan rompi anti peluru dan diapit oleh petugas di sebuah mobil patroli ketika konvoi itu ditembaki.

Dia adalah wali kota ke-13 yang terbunuh di Filipina sejak Juni 2016. Mayor Polisi Eduardo Sanchez, seorang pimpinan kantor polisi di Cebu, mengatakan para petugas itu lengah saat penyergapan itu terjadi. Sementara Kepala Polisi Sersan Carlo Balasoto mengklaim sedikitnya ada 10 orang bersenjata di sebuah van putih yang menghalangi kendaraan pengawal.

Navarro was riding in the back of the police vehicle when men in masks in another van stopped the police convoy. Witnesses say they were carrying long firearms and told the mayor to get down and shot him dead. pic.twitter.com/lAqgv98RPg— Ryan Macasero (@ryanmacasero) October 25, 2019