JAKARTA - Industri video game saat ini memiliki nilai miliaran dolar. Kini game sudah tersedia di telepon genggam, komputer dan konsol game. Judul-judul game yang populer telah melahirkan franchise untuk industri perfilman, komik dan media lainnya.

Namun, kini sulit menemukan video game klasik karena perkembangan teknologi yang semakin canggih dan selalu memanfaatkan teknologi digital.

Mari kita bernostalgia bersama video game klasik yang pernah populer di zamannya. Berikut 7 model game klasik terpopuler melansir dari Britannica, Minggu (3/11/2019):

1. Centipede

Video game yang pernah populer pada 1980-an ini memerlukan trackball agar pemain dapat memindahkan karakter di bagian bawah layar untuk menembak laser pada kelabang yang berlika-liku dari bagian atas layar melalui jamur.

2. Joust

Tidak seperti game pada masanya, Joust menampilkan opsi mekanika bermain kooperatif untuk dua pemain. Pemain mengontrol ksatria yang mengendarai burung unta terbang yang berusaha mengalahkan kelompok ksatria musuh yang mengendarai burung elang sambil menavigasi platform batu apung dan genangan lava.

Permainan ini membuat para pemain bekerja sama atau menyerang satu sama lain ketika mencoba untuk menjatuhkan ksatria musuh dari elang mereka.

3. Frogger

Kalau zaman sekarang kita suka terhibur dengan seorang vlogger, anak-anak zaman dulu bisa terhibur dengan sebuah video game bernama frogger.

Pada permainan ini, pemain harus menghindari tabrakan dari berbagai kendaraan, dimakan oleh predator dan bahkan tenggelam.

4. Galaga

Sebuah permainan berbasis penembakan yang populer ini dirilis pada 1981 sebagai sekuel Galaxian. Pemain diharuskan mengontrol pesawat ruang angkasa di bagian bawah layar dan mencoba untuk menembak jatuh kapal musuh saat mereka melanggar dari bagian atas layar.

Bahkan film Avengers memberikan penghormatan kepada popularitas Galaga ketika seorang anggota kru jembatan Hellicarier ketahuan memainkan game tersebut oleh Tony Stark.

5. Space Invaders

Game ini populer pada 1978 dan menjadi salah satu video game berbasis pemotretan paling awal dan membantu mempopulerkan genre ini dengan audiens. Space Invaders juga telah diparodikan dan direferensikan di beberapa acara TV dan film.

6. Pac-Man

Game yang sangat populer ini diciptakan oleh desainer Jepang Toru Iwatani. Pac-Man memulai debutnya pada 22 Mei 1980. Tidak seperti game populer lainnya pada waktu itu, Pac-Man bukanlah game penembak ruang. Sebagai gantinya, pemain memandu karakter melalui labirin untuk memakan semua "pac-dots" sambil secara bersamaan menghindari empat "hantu" yang terus-menerus mengejar.

Game ini kemudian menjadi salah satu game video terlaris dalam sejarah, menghasilkan miliaran dolar di kuartal saja pada pertengahan 90-an.

7. Donkey Kong

Donkey Kong mendominasi pasar video game sejak dirilis pada 1981 hingga akhir 1990-an. Game ini dikembangkan oleh perancang Game video pertama kali, Shigeru Miyamoto, dan memperkenalkan karakter Mario.

Asal tahu saja game ini awalnya bernama "Jumpman". Donkey Kong sangat populer sehingga menelurkan film dokumenter yang mendapat pujian, The King of Kong: A Fistful of Quarters pada 2007.