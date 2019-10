TEL AVIV – Semua kedutaan dan konsulat Israel di seluruh dunia tutup pada Rabu (30/10/2019), karena para diplomat dan atase militer melakukan pemogokan menuntut pembayaran dari Departemen Keuangan.

Melansir Time of Israel, aksi pemogokan sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Federasi Buruh Histadrut. Aksi dilakukan setelah Departemen Keuangan mundur dari berdasarkan pemahaman sebelumnya dan mengatakan akan memaksa para utusan untuk membayar kembali ribuan dolar yang telah mereka pergunakan.

Penutupan Kedubes mulai berlaku pukul 1 pagi pada hari Rabu pagi waktu Israel.

“Karena keputusan Kementerian Keuangan Israel melanggar pemahaman yang disepakati dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kementerian Keuangan pada 21 Juli 2019, dan menerapkan prosedur sepihak yang mengubah protokol selama beberapa dekade, kami terpaksa menutup Kedutaan,” demiian isi pernyataan Kedubes Israel yang diposting di berbagai situs web resmi dan media sosial.

"Tidak ada layanan konsuler yang akan diberikan dan tidak ada yang akan diizinkan masuk ke Kedutaan / Konsulat," kata pernyataan itu.

ANNOUNCEMENT: Due to a general strike of The Israeli Ministry of Foreign Affairs, Israeli missions across the world have been instructed to close. The Consulate General of Israel to New England will be closed from… https://t.co/786WkTk4CM— Israel in Boston (@IsraelinBoston) October 29, 2019