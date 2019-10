JAKARTA – Kebutuhan bahan pangan di DKI Jakarta cukup tinggi mengingat ada sekitar 10 juta jiwa yang hidup di dalamnya. Pemerintah DKI Jakarta pun menerapkan sejumlah langkah strategis untuk memastikan tercukupinya kebutuhan bahan pangan dan memastikan harganya terjangkau.

Pada pertengahan Agustus 2019, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta menggelar Festival Pangan Jakarta 2019 di Pasaraya Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Festival ini merupakan yang pertama kalinya digelar oleh Pemprov DKI Jakarta.

Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Darjamuni mengatakan, festival tersebut bertujuan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang potensi pengembangan pangan di Jakarta, serta mendorong dan menggerakan usaha pangan yang berkelanjutan dengan memaksimalkan peran berbagai pemangku kepentingan.

"Kami berharap, melalui kegiatan ini dapat membangun ketahanan pangan dan meningkatkan perekonomian pelaku usaha pangan di DKI Jakarta," ujar Darjamuni.

Selain membangun ketahanan pangan, Pemprov DKI Jakarta juga berupaya menstabilkan harga sehingga semua kalangan bisa menikmati. Caranya dengan menyalurkan dana bantuan pangan non-tunai bagi warga tidak mampu, menggelar pasar murah, serta membangun gerai pangan bersubsidi bagi pekerja atau buruh.

Di pasar murah, harga kebutuhan pokok sangat terjangkau. Pemprov DKI Jakarta menggelontorkan dana hingga Rp1 triliun untuk mensubsidi bahan pangan tersebut. Pasar murah ini ditujukan untuk masyarakat kurang mampu.

Untuk jenis produk bahan pokok yang disubsidi, yakni: daging sapi Rp35.000 per kg, daging ayam R8.000 per kg, telur ayam Rp10.000 per tray, beras Rp30.000 per 5 kg, ikan Rp13.000 rupiah per kg, dan susu Rp30.000 rupiah per karton (isi 24 pak @200 ml).

Satu paket komoditas tersebut memiliki harga pasaran sekitar Rp350.000. Namun, di pasar murah cukup membayar Rp126.000.

Mereka yang berhak mengikuti pasar murah yakni pemegang KJP Plus, pemegang Kartu Pekerja Jakarta, pemegang Kartu Lansia Jakarta, pemegang Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Pegawai Harian Lepas (PHL) dengan pendapatan UMP, serta penghuni rusun milik Pemprov DKI Jakarta.

Program Pasar Murah berlangsung di toko perkulakan dan pasar-pasar yang ada di Jakarta setiap Senin – Sabtu pukul 08.00 hingga 17.00 WIB. Selain itu, juga bisa ditemukan di sejumlah rusun dan RPTRA yang telah dijadwalkan setiap bulan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta dari pukul 08.00 hingga 12.00 WIB. (cm)

