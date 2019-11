JAKARTA – Raut wajah gembira tampak terpancar dari Yani, warga Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, Jakarta. Saat itu, orang nomor satu di DKI Jakarta, Anies Baswedan mengunjungi Pulau Tidung untuk meresmikan JakGrosir.

Kehadiran JakGrosir ini untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok di Kepulauan Seribu. Karena harga kebutuhan pokok, terutama bahan pangan di daerah tersebut saat ini masih cukup tinggi dibandingkan dengan harga yang ada di daratan Jakarta. Di JakGrosir ini harga barang-barang yang dijual setara dengan yang ada di wilayah perkotaan Jakarta.

Dikatakan Yani, sebelum adanya JakGrosir, warga di Pulau Tidung selalu kesulitan untuk mendapatkan pangan murah. Namun, kini dengan hadirnya JakGrosir, dirinya tak perlu menantre lagi dan bisa kapan pun mendapatkan pangan murah.

"Sekarang saya tidak perlu mengantre lagi, sebab saya bisa belanja lebih mudah dan harganya sama dengan harga di daratan Jakarta," ujar Yani kepada awak media.

Dia berharap, dengan adanya JakGrosir di Pulau Tidung ini dapat membantu perekonomian masyarakat untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga yang murah serta menikmati kesetaraan seperti di Pulau Jawa.

Hal senada juga diutarakan Jaenudin, Pulau Tidung, Kepulauan Seribu Selatan. Dia mengaku senang dengan keberadaan JakGrosir di Kepulauan Seribu karena dia memiliki Kartu Pedagang Pasar Jaya (KPPJ) sehingga dia tidak perlu lagi untuk berbelanja ke Jakarta.

“Dengan JakGrosir ini saya bersama pedagang lainnya sesama anggota KPPJ dapat melakukan aktivitas perkulakan tanpa harus ke darat (Jakarta) lagi,” ujarnya kepada awak media

Sebelum adanya JakGrosir ini, dirinya harus mengeluarkan biaya transportasi lebih besar untuk naik kapal ojek, bajai, ongkos angkut barang atau biaya kuli angkut yang sangat mahal.

"Alhamdulillah, saya juga tidak perlu lagi ke darat untuk mendapatkan dagangan apalagi harganya sama dengan harga di darat. Jadi hemat waktu dan biaya transposrtasi," tutupnya.

Sementara itu, Dirut Perumda PD Pasar Jaya, Arief Nasrudin, mengatakan, keberadaan JakGrosir ini ingin memastikan kebutuhan barang kebutuhan pokok di warung-warung di Kepulauan Seribu terjaga stoknya serta harga yang sama dengan di daratan Jakarta.

"Untuk memastikan harga standar kita akan monitoring berkala sehingga harga tetap terjaga, stabil dan inflasi dapat ditekan," katanya.

Pihaknya juga akan memberikan sanksi kepada pedagang anggota KPPJ yang menjual terlalu tinggi dibandingkan di pasaran karena harga dari JakGrosir sama dengan di daratan Jakarta.

Misalnya, harga beras ramos Rp 57.200 per lima kilogram, gula pasir Rp 10.900 per satu kilogram, daging sapi Rp 35 ribu per satu kilogram, dan daging ayam Rp 8.000 per kilogram.

"Selanjutnya, telur ayam Rp 10 ribu per kilogram, ikan kembung Rp 13 ribu per satu kilogram dan susu UHT Rp 30 ribu per karton (24 pcs)," tandasnya.

Sekadar diketahui, ada empat macam pembeli yang bisa berbelanja di JakGrosir yakni, pedagang yang berada di bawah naungan pasar, pegawai Pemprov DKI Jakarta, karyawan Perumda Pasar Jaya, dan masyarakat pemilik KJP.

Sebanyak dua ribu barang di JakGrosir bisa dibeli pedagang secara grosir. Selain lengkap, pedagang juga bisa mendapatkan barang dengan harga yang terjangkau. Hal inilah yang diharapkan Anies untuk mengendalikan harga barang di pulau tersebut.

Manfaat lainnya yang didapatkan warga jika berbelanja di JakGrosir, adalah kenyamanan, terpenuhinya nutrisi bagi keluarga, dan sistem pembayaran yang mudah yaitu dengan menyediakan satu kasir biasa dan satu kasir mobile.

Untuk jenis produk bahan pokok yang disubsidi, yakni:

- Daging sapi: Rp 35 ribu per kg

- Daging ayam: Rp 8.000 per kg

- Telur ayam: Rp 10 ribu per tray

- Beras: Rp 30 ribu per 5 kg

- Ikan: sekitar Rp 13 ribu per kg

- Susu: Rp 30 ribu per karton (isi 24 pak, @200 ml) (cm)

(fmi)