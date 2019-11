JAKARTA - Kebanyakan para siswa yang baru saja menyelesaikan pendidikan di sekolah menengah sangat bahagia bila diterima di perguruan tinggi favorite mereka. Namun, tidak sedikit para mahasiswa baru itu tidak tahu hal apa saja yang sebaiknya tidak dilakukan dan sebaliknya. Banyak yang menganggap dunia kuliah sama seperti saat sekolah.

Padahal sangat beda 180 derajat dengan kehidupan sekolah. Biasanya para maba atau mahasiswa baru sangat antusias dengan kuliah karena merasa suntuk dengan sekolah yang banyak sekali peraturan dan mereka merasa dunia perkuliahan adalah sesuatu yang bebas dari semua peraturan itu.

Baca Juga: Tips Memilih Program Studi bagi Para Calon Mahasiswa Baru

Maka dari itu, berikut adalah tips untuk para mahasiswa baru sebelum masuk kuliah seperti dilansir dari Hercampus, Jumat (1/11/2019):

1. Kamu harus belajar di perguruan tinggi

Selama di sekolah menengah, kamu pasti bisa melewati kelas tanpa belajar. Kamu akan terkejut dengan dunia kampus, karena disini kamu tidak bisa seperti itu. Kamu harus belajar jika kamu ingin sukses melewati kelasmu di semester itu."Nobody's want to help you" mereka akan berlomba-lomba untuk lulus di kelas itu.

2. Kamu akan terkena "Homesick"

Seperti kebanyakan mahasiswa baru yang merantau ke kota lain, pasti kamu akan merindukan banyak hal. Mulai dari masakan ibu, bercanda dengan kaka/adik dan masih banyak hal yang akan kamu rindukan saat merantau untuk kuliah.

3. Jadilah mahasiswa yang mudah bersosialisasi

Seperti diketahui, dunia kuliah yang jauh lebih melelahkan dibanding sekolah membuat kamu malas untuk bersosial dengan teman-teman kampusmu. Namun, bersosialisasi adalah hal yang paling penting jika kamu berada di kampus, karena dengan begitu kamu tidak akan merasa sendirian dan homesick.

4. Jaga kesehatan fisik dan mental Seperti yang sudah diulangi beberapa kali dalam artikel ini, dunia kuliah itu jauh lebih melelahkan dibanding sekolah. Maka dari itu, jaga lah kesehatan fisik maupun mentalmu, apalagi untuk kamu yang pergi merantau untuk kuliah dan pasti jauh dari orang tua yang akan merawatmu ketika sakit. Jangan lupa untuk merawat dirimu sendiri setiap hari, atur pola makan dan jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk olahraga, itu akan membantumu agar lebih baik. 5. Manfaatkan pengalaman kuliahmu sebaik mungkin Meskipun melelahkan dan kadang bikin jenuh, tetapi masa kuliah adalah masa yang paling indah. Walaupun tujuan utamamu disana adalah untuk memperoleh gelar dan ilmu, kamu juga bisa mengeksplorasi apapun yang kamu inginkan bersama temanmu. Maka dari itu, nikmatilah masa-masa kuliahmu sebaik mungkin.