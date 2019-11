JAKARTA - Nadiem Makarim secara mengejutkan dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengisi kursi Menteri Pendidikan Kebudayaan (Mendikbud) dan Pendidikan Tinggi di Kabinet Indonesia Maju. Usai dilantik, para akademisi seperti guru menanti apa yang akan dilakukan mantan Bos Gojek tersebut terhadap pendidikan Indonesia 5 tahun ke depan.

Seperti yang tengah viral di antara warga +62. Sebuah pesan atas nama Zainal Abidin, seorang guru SD yang mengajar di Pulau Kalimantan. Dia menyampaikan 6 pesan yang diharap bisa dilakukan Nadiem selama menjadi Mendikbud.

Pesan itu juga tersemat pada akun Instagram Starlaeducation, Zainal Abidin mengaku sangat menanti kiprah Nadiem. Bukan karena menjadi menteri dari generasi milenial, melainkan apa yang dilakukan karena selama ini jabatan Menteri Pendidikan selalu diisi orang-orang tua dengan titel panjang.

"Nama bapak sedang hangat di bicarakan , bukan karena bapak jadi menteri di usia yang lebih muda dari saya , tapi karena bapak menjadi "Menteri Pendidikan" sebuah kementrian yang secara turun temurun di pimpin oleh orang tua bertitel panjang , dan hal ini tentu tidak lazim 😱," tulis Zainal, dikutip dari @starlaeducation, Sabtu (2/11/2019).

Berikut ini pesan Guru SD Zainal Abidin untuk Nadiem Makarim yang dirangkum Okezone:

Selamat pagi pak Nadiem , perkenalkan saya Zainal Abidin , seorang guru SD yang tinggal di satu pulau paling besar di Indonesia yaitu KalimantanπŸ€—.

Terlepas dari semua itu perkenankan saya menyampaikan pesan berupa pendapat dan usulan lewat media sosial ini , sebagai bentuk perhatian saya kepada bapak dan kementrian yang bapak pimpin πŸ€—

1. Untuk persoalan data SDM dan Kependidikan tolong dibangun sistem yang integral pak , antara Dapodik , Guru Pembelajar , Akreditasi Online , PMP , SNP dll . Istilahnya satu data untuk semua . One For All. Supaya operator sekolah tidak sakit jiwa berkepanjangan pak πŸ˜

2. Khusus untuk Guru Honor di buatkan regulasi yang menjamin masa depan mereka , misalnya yang honor 15 s.d. 20 Tahun di angkat PNS Murni , yang 5 s.d. 15 Tahun diangkat jadi Tenaga Kontrak Non PNS tanpa perlu seleksi dan aturan yang memberatkan .

3. Untuk Kurikulum di sederhanakan aja pak , jujur masih ribet , utamanya di penilaian , kasih bintang saja pak macam di gojek itu πŸ€— 4. Saya setuju Bahasa Inggris di masukkan kembali di SD syaratnya Pendidikan Budi Pekerti juga di masukan untuk menguatkan pendidikan agama dan karakter πŸ™ 5. Perangkat administrasi guru di sederhanakan aja pak , masa RPP sampai 15 halaman , coba dikalikan jumlah guru se Indonesia , berapa juta eksemplar kertas di habiskan hanya untuk RPP padahal kertas itu bahan bakunya dari pohon , belum untuk silabus , prota , promes , kkm dll . Itupun RPP nya kadang kadang tidak sempat di baca 😠. 6. Untuk PPDB Zonasi di hapus aja pa , ganti PPDB sistem GPS 😠siapa yang jarak rumahnya terdekat dengan sekolah di terima 80 % , sementara yang jauh namun berprestasi di terima sebanyak 20 %.