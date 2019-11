JAKARTA – Tak mudah untuk bisa masuk perguruan tinggi yang kita inginkan. Meski kita telah menghabiskan banyak waktu untuk belajar supya lulus seleksi penerimaan.

Tak hanya itu, tidak sedikit juga kita menghabiskan uangnya untuk les atau membeli buku agar dapat lulus seleksi masuk perguruan tinggi negeri ini.

Ada juga yang menunggu setahun untuk mendaftarkannya lagi, atau ada juga yang mencari pilihan universitas lain sebagai gantinya. Jika kamu berada diposisi ini, jangan bersedih karena itu adalah hal yang wajar.

Tetapi 'life must go on', jangan hanya diam diposisi kesedihanmu, melainkan kamu kamu harus berjalan dan maju ke depan memperbaiki kesalahan-kesalahanmu saat ini.

Melansir dari Hercampus, Sabtu (2/11/2019), berikut tips yang bisa kamu lakukan jika kamu ditolak di perguruan tinggi favoritmu:

1. Pulihkan Dirimu

Sebelum mencoba merencanakan kembali opsi kuliahmu, biarkan dirimu untuk meredakan emosi yang sedang membara. Ditolak dari sesuatu yang kamu impi-impikan memanglah tidak mudah, jadi tidak masalah jika kamu meluangkan waktu untuk memaafkan dirimu sendiri.

Kunci untuk memulihkan dirimu dari kesedihan adalah membiarkan dirimu berduka, tetapi cobalah untuk menemukan hal positif untuk memproses semua yang sedang kamu rasakan, seperti berbicara dengan keluarga dan orang-orang yang kamu sayangi atau mengalihkan perhatianmu dengan kegiatan positif yang bisa kamu lakukan.

2. Bertemu dengan penasehat untuk membahas langkah selanjutnya

Langkah selanjutnya adalah bertemu dengan konselor perguruan tinggi, konselor bimbingan, guru, atau ahli lain yang dapat berbicara melalui pilihanmu. Tentukan hal apa yang harus kamu lakukan untuk mewujudkan mimpimu di perguruan tinggi yang kamu sudah nantikan sejak lama. Mereka pasti punya cara yang lebih baik untuk menemukan beberapa opsi yang cocok untukmu.

3. Dapatkan Peluang Baru Sulit memang jika kamu disuruh untuk mencari kampus lain, setelah kamu ditolak dari perguruan tinggi yang kamu mau sejak lama. Namun, kamu harus mencoba mendaftarkan dirimu di tempat lain, carilah peluang lain di tempat yang berbeda. Mulai lah untuk mencari tahu universitas mana yang mungkin bisa masuk kriteria yang kamu inginkan, setelah itu coba lah untuk mendaftarkannya. 4. Sabar Menunggu Jika kamu merasa bahwa universitas yang menolakmu adalah sebuah perguruan yang paling bagus sehingga kamu tidak memiliki pilihan lain selain masuk kesana, kamu harus menunggunya sampai tahun depan, dan cobalah untuk mendaftarkan ulang. Waktu setahun bisa kamu gunakan untuk memperbaiki apa yang salah sehingga kemarin kamu ditolak. Diskusikan hal ini dengan konselor atau keluargamu agar kamu bisa mewujudkan impianmu yang sangat kamu nantikan sejak lama.