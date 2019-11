NEW DELHI – Tingkat polusi udara di Ibu Kota India, New Delhi mencapai tingkat “darurat” setelah meningkat ke angka Indeks Polusi Udara (AQI) 625 pada Minggu, mengurangi visibilitas secara signifikan dan menghambat lalu lintas udara dan jalan di kota. Sebelumnya, pada pemerintah India telah mengumumkan keadaan darurat kesehatan dan membagikan lima juta masker ke sekolah-sekolah di ibu kota karena udara yang sudah sangat beracun.

BBC melaporkan bahwa AQI di New Delhi mencapai 20 kali tingkat maksimum WHO.

Panel yang diberi amanat oleh Mahkamah Agung India memberlakukan beberapa pembatasan di kota dan dua negara bagian tetangga, karena kualitas udara memburuk ke tingkat "parah".

Pembakaran tunggul oleh petani telah memicu krisis di Delhi dan daerah-daerah sekitarnya setiap musim dingin. Menteri Ketua Arvind Kejriwal mengatakan bahwa kota itu telah berubah menjadi sebuah “kamar gas” karena pembakaran tanaman sisa panen tersebut.

Delhi has turned into a gas chamber due to smoke from crop burning in neighbouring states



It is very imp that we protect ourselves from this toxic air. Through pvt & govt schools, we have started distributing 50 lakh masks today



I urge all Delhiites to use them whenever needed pic.twitter.com/MYwRz9euaq— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) November 1, 2019