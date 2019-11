TEL AVIV - Israel kembali menyelidiki kasus mantan polisi yang menembak seorang Palestina yang tidak bersenjata dari belakang dengan peluru karet.

Insiden itu, yang terjadi lebih dari setahun yang lalu, ditinjau kembali pada akhir pekan setelah Channel 13 News menayangkan rekaman itu.

Dalam video tersebut terlihat seorang pria dihentikan saat ia mencoba memasuki Israel dari Tepi Barat yang diduduki Israel. Video diduga direkam menggunakan ponsel. Pria tak dikenal itu terlihat sedang diperintahkan oleh seorang polisi wanita untuk pergi.

Pria itu menuruti perintah polisi itu kemudian berjalan menyusuri jalan yang kosong dengan tangannya ke atas. Setelah hampir 20 detik kemudian dia ditembak di belakang, dan dia berteriak kesakitan lalu pingsan. Petugas kemudian berbalik dan pergi.

An Israeli channel has leaked footage showing an Israeli border police officer shooting an unarmed Palestinian man for “entertainment” pic.twitter.com/koQIqXfXhH— Middle East Eye (@MiddleEastEye) November 3, 2019