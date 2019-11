JAKARTA - Sebanyak 800 mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) Bogor telah dilantik sebagai wisudawan. Pelantikan tersebut dilakukan oleh Prof. Arif Satria selaku Rektor IPB University di Gedung Grha Widya Wisuda (GWW) Kampus IPB Dramaga Bogor pada agenda Wisuda tahap II Tahun Akademik 2019/2020.

Tetapi acara tersebut di buka dengan sebuah pantun menarik yang diberikan oleh Rektor IPB University, Prof Arif Satria.

“Pesawat terbang menembus awan. Turbulensi ketika terbang sudah biasa. Hari ini saya lihat para wisudawan. Dua puluh tahun lagi akan saya temui para pemimpin bangsa," demikian ujar Arif dikutip dari laman resmi IPB, Senin (4/11/2019).

Dalam sambutannya, Rektor IPB University mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan berharap kepada para lulusan dapat mengharumkan nama IPB University setelah lulus. Dalam kesempatan ini Rektor IPB University juga membekali para lulusan tentang skill yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan-tantangan di masa depan di dunia kerja.

Prof Arif Satria mengatakan, semangat integritas, inovasi dan inspirasi menjadi kunci sukses IPB University hari ini dan di masa depan. Menurutnya, integritas menjadi dasar dari piramida kunci kesuksesan saat ini. Integritas juga mencerminkan keteguhan dan konsistensi IPB University dalam mengemban nilai-nilai tri dharma perguruan tinggi.

Munculnya inovasi-inovasi baru menjadi bentuk nyata dari pemikiran-pemikiran terbaru civitas akademika IPB University untuk bangsa ini. Melalui inovasi inilah karya-karya IPB University ke depan akan selalu menjadi inspirasi bagi kehidupan masyarakat untuk menjadi lebih baik. Oleh karena itu, IPB University melakukan rebranding dengan nama IPB University dalam bahasa inggris dan tagline baru yaitu Inspiring Innovation with Integrity in Agriculture, Ocean and Bioscience for a Sustainable World.

“Program Pendidikan IPB 4.0 dirancang untuk membekali peserta didik dengan skills set yang akan memperkuat talent. Dengan demikian, lulusannya menjadi lincah, tangguh, dan adaptif dangan perubahan yang ada sebagai generasi Tomorrow People,” ungkap dosen IPB University dari Fakultas Ekologi Manusia.

