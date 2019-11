HYDERABAD - Momen mengejutkan memperlihatkan polisi India menyelamatkan seorang bayi yang akan dikubur hidup-hidup oleh keluarganya.

Video penguburan itu direkam menggunakan telepon seluler. Dalam video terlihat petugas polisi India menghadapi seorang lelaki yang menggendong bayi yang dibungkus selimut sementara seorang lelaki lainnya menggali lubang di tanah di dekatnya dengan tangannya.

Pejabat India mengkonfirmasi bahwa petugas telah berhadapan dengan kakek bayi itu, yang berusaha untuk mengubur gadis itu di gurun di Hyderabad.

"Pagi ini, seorang pengemudi mobil di tempat perhentian bus Jubilee memperhatikan dua orang dengan tas di tangan mereka. Mereka sedang menggali lubang di tanah. Melihat pemandangan itu, pengemudi mobil itu segera melaporkan tentang kejadian itu kepada polisi," kata seorang petugas polisi yang tidak disebutkan namanya, berbicara kepada NDTV mengutip Daily Mail, Selasa (5/11/2019).

Kedua pria itu mengatakan bayi itu meninggal di rumah sakit. Tetapi polisi, yang diberitahukan oleh sopir taksi yang curiga dengan peristiwa itu, mengatakan bahwa mereka melihat bayi itu bergerak di bawah selimut.

Kedua pria itu ditahan dan kemudian dibebaskan, sementara bayi perempuan itu menjalani perawatan di rumah sakit.

"Mereka mengira bayi itu telah meninggal dan diberitahu oleh anggota keluarga lainnya untuk tidak membawa jenazahnya pulang," kata petugas polisi A. Srinivasulu kepada AFP.

"Kami senang bayi itu diselamatkan," kata petugas itu.

Dalam kasus lain dari bayi yang baru lahir ditemukan dalam pot tanah liat, bayi itu diyakini telah ditinggalkan selama lebih dari dua hari sebelum dia ditemukan oleh seorang lelaki yang sedang menggali kuburan untuk putrinya sendiri yang baru lahir.

India memiliki masalah soal pembunuhan bayi perempuan, karena dipandang sebagai beban ekonomi karena keluarga harus membayar mahar keita mereka menikah.

How can someone be so cutthroat? The female baby was alive and this ***** tried to bury her alive. This incident is from Hyderabad - one of the globally recognized city. 😢 @TelanganaDGP Thanks for saving the baby girl 🙏🏼 pic.twitter.com/OaMionuytu— Nikhil Reddy Gudur (@NikhilReddyINC) October 31, 2019