NEW DELHI - Polusi udara di Ibu Kota India, New Delhi telah mencapai tingkat yang memecahkan rekor, mendorong warga yang kehidupannya diselimuti kabut asap di kota itu menuntut pemerintah untuk melakukan tindakan mengatasi kondisi ini. Namun, sebuah tweet dari menteri kesehatan India yang menyarankan warga makan lebih banyak wortel untuk mengatasi kondisi itu membuat banyak orang menggelengkan kepala.

Kabut asap di New Delhi telah mencapai tingkat yang 'berbahaya', dengan kualitas udara kini berada di peringkat kategori 'parah' lebih dari 30 kali batas polutan harian yang aman yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Sekolah ditutup dan penerbangan dibatalkan karena pejabat menyatakan darurat kesehatan masyarakat.

Diwartakan RT, dalam salah satu upaya penjangkauan publik yang sangat keliru, Menteri Kesehatan Harsh Vardhan mem-posting tip kesehatan yang benar-benar luar biasa melalui Twitter. Tweet yang disertai dengan grafik yang hampir bisa disebut satire, itu menyarankan warga India untuk membantu mereka mengatasi kualitas udara yang sangat buruk dan berbahaya.

#EatRightIndia_34



Eating carrots helps the body get Vitamin A, potassium, & antioxidants which protect against night blindness common in India. Carrots also help against other pollution-related harm to health.#EatRightIndia @PMOIndia @MoHFW_INDIA @fssaiindia pic.twitter.com/VPjVfiMpR8— Dr Harsh Vardhan (@drharshvardhan) November 3, 2019